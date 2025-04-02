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Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах - РИА Новости, 02.04.2025
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14:37 02.04.2025 (обновлено: 17:08 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008898483.html
Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах
Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах - РИА Новости, 02.04.2025
Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах
Президент России Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер для того, чтобы выпускники специализированных учебно-научных центров получали высшее... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:37:00+03:00
2025-04-02T17:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер для того, чтобы выпускники специализированных учебно-научных центров получали высшее образование и далее устраивались на работу в российских технологических компаниях. Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению сопровождения выпускников специализированных учебно-научных центров при образовательных организациях высшего образования в целях получения ими высшего образования в российских образовательных организациях и их дальнейшего трудоустройства в российских технологических компаниях", - гласит один из пунктов перечня. Сделать это должно "правительство Российской Федерации при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года". Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно. Ответственным лицом назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://rsport.ria.ru/20250226/chernyshenko-2001710039.html
https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах

Путин поручил сопровождать выпускников учебно-научных центров до трудоустройства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер для того, чтобы выпускники специализированных учебно-научных центров получали высшее образование и далее устраивались на работу в российских технологических компаниях.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В России изменят механизм распределения бюджетных мест в вузах
26 февраля, 13:41
"Реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению сопровождения выпускников специализированных учебно-научных центров при образовательных организациях высшего образования в целях получения ими высшего образования в российских образовательных организациях и их дальнейшего трудоустройства в российских технологических компаниях", - гласит один из пунктов перечня.
Сделать это должно "правительство Российской Федерации при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года".
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно. Ответственным лицом назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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6 февраля, 18:29
 
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