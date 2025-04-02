https://ria.ru/20250402/putin-2008898483.html

Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах

Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах - РИА Новости, 02.04.2025

Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах

Президент России Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер для того, чтобы выпускники специализированных учебно-научных центров получали высшее... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:37:00+03:00

2025-04-02T14:37:00+03:00

2025-04-02T17:08:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер для того, чтобы выпускники специализированных учебно-научных центров получали высшее образование и далее устраивались на работу в российских технологических компаниях. Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению сопровождения выпускников специализированных учебно-научных центров при образовательных организациях высшего образования в целях получения ими высшего образования в российских образовательных организациях и их дальнейшего трудоустройства в российских технологических компаниях", - гласит один из пунктов перечня. Сделать это должно "правительство Российской Федерации при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года". Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно. Ответственным лицом назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://rsport.ria.ru/20250226/chernyshenko-2001710039.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997813432.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование