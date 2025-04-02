Путин дал поручения по выпускникам учебно-научных центров при вузах
Путин поручил сопровождать выпускников учебно-научных центров до трудоустройства
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер для того, чтобы выпускники специализированных учебно-научных центров получали высшее образование и далее устраивались на работу в российских технологических компаниях.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
В России изменят механизм распределения бюджетных мест в вузах
26 февраля, 13:41
"Реализовать комплекс дополнительных мер по обеспечению сопровождения выпускников специализированных учебно-научных центров при образовательных организациях высшего образования в целях получения ими высшего образования в российских образовательных организациях и их дальнейшего трудоустройства в российских технологических компаниях", - гласит один из пунктов перечня.
Сделать это должно "правительство Российской Федерации при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года".
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года, далее – ежегодно. Ответственным лицом назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.