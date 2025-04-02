https://ria.ru/20250402/putin-2008897004.html

Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях

Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:33:00+03:00

2025-04-02T14:33:00+03:00

2025-04-02T17:07:00+03:00

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20241231/putin-1992154863.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование