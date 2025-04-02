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Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях - РИА Новости, 02.04.2025
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14:33 02.04.2025 (обновлено: 17:07 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008897004.html
Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях
Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:33:00+03:00
2025-04-02T17:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил определить профессии для обеспечения лидерства в технологиях

Путин поручил определить профессии для обеспечения технологической независимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря определить перечень профессий, соответствующих задачам обеспечения технологических независимости и лидерства РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: определить перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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