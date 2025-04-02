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Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места - РИА Новости, 02.04.2025
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14:22 02.04.2025 (обновлено: 17:05 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008893872.html
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места - РИА Новости, 02.04.2025
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места
Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию количества платных мест в образовательных... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:22:00+03:00
2025-04-02T17:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию количества платных мест в образовательных учреждениях. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения, касающиеся возможности наделения Минобрнауки России полномочием по согласованию во взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами предельного количества мест для обучения по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, ежегодно устанавливаемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места

Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места в школы и вузы

© Depositphotos.com / kastoСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / kasto
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию количества платных мест в образовательных учреждениях.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения, касающиеся возможности наделения Минобрнауки России полномочием по согласованию во взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами предельного количества мест для обучения по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, ежегодно устанавливаемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 декабря 2025 года.
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