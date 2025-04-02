https://ria.ru/20250402/putin-2008893872.html
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места - РИА Новости, 02.04.2025
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места
Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию количества платных мест в образовательных... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:22:00+03:00
2025-04-02T14:22:00+03:00
2025-04-02T17:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию количества платных мест в образовательных учреждениях. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения, касающиеся возможности наделения Минобрнауки России полномочием по согласованию во взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными органами предельного количества мест для обучения по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица, ежегодно устанавливаемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 декабря 2025 года.
https://ria.ru/20241217/byudzhet-1989787172.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_47aa6d4990a3c8db72c88d98a77e39d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места
Минобрнауки могут наделить правом согласовывать платные места в школы и вузы