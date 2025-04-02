https://ria.ru/20250402/putin-2008886578.html

Путин поручил создать комплексную систему повышения квалификации инженеров

Путин поручил создать комплексную систему повышения квалификации инженеров - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил создать комплексную систему повышения квалификации инженеров

Президент России Владимир Путин поручил создать комплексную систему повышения квалификации инженеров и технических специалистов госкорпораций и предприятий. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:01:00+03:00

2025-04-02T14:01:00+03:00

2025-04-02T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать комплексную систему повышения квалификации инженеров и технических специалистов госкорпораций и предприятий.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и предприятий обеспечить формирование на базе отраслевых (корпоративных) образовательных центров, ведущих образовательных и научных организаций (включая передовые инженерные школы) комплексной системы повышения квалификации работающих инженеров и технических специалистов государственных корпораций и предприятий", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2026 года, далее - ежегодно. Ответственные - премьер России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250402/putin-2008888668.html

https://ria.ru/20250326/rossija-2007416327.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин, общество, образование - общество, образование, социальный навигатор, сн_образование