https://ria.ru/20250402/psb-2008945712.html

ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций

ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций - РИА Новости, 02.04.2025

ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций

Рынок капитала, цифровые активы, smart-финансирование для быстрорастущего технологического бизнеса — это не просто альтернативы классическому кредитованию, а... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:36:00+03:00

2025-04-02T17:36:00+03:00

2025-04-02T17:36:00+03:00

москва

вера подгузова

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Рынок капитала, цифровые активы, smart-финансирование для быстрорастущего технологического бизнеса — это не просто альтернативы классическому кредитованию, а элементы новой парадигмы инвестиций, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. "Несколько лет назад при подготовке индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян мы обсуждали с предприятиями МСП из сферы высокотеха привлечение частного капитала, и тогда компании практически не рассматривали этот механизм как возможность для развития бизнеса", —заявила Подгузова, выступая на сессии "Умные инвестиции в инновации" в рамках проходящего в Москве VII финансового форума "Просто капитал". По ее словам, сейчас ситуация другая — предприятиям нужны нестандартные решения. "Выход на IPO открывает доступ к долгосрочным ресурсам. Это путь, который уже выбрали крупнейшие игроки технологического сектора. Умение комбинировать частные инвестиции и государственные инструменты поддержки в условиях жесткой денежно-кредитной политики стал одним из ключевых навыков быстрорастущих технологичных компаний", — объяснила Подгузова. Еще одним элементом новой парадигмы инвестиций Подгузова назвала цифровые финансовые активы. Рынок ЦФА позволяет гибко подходить к условиям инвестиций и снижает нагрузку на компанию в периоды высокой ставки, перенося фокус с фиксированных выплат на успех проекта. Топ-менеджер ПСБ подчеркнула, что для банка инвестиции в инновации являются одним из важнейших направлений деятельности. "Технологический бизнес сегодня — это драйвер экономики, и его поддержка требует от нас нестандартных решений, мы продолжим такие решения развивать", — резюмировала Подгузова.

https://ria.ru/20250402/psb-2008941967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вера подгузова, псб (банк псб), банки