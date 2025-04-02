Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/psb-2008945712.html
ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций
ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций - РИА Новости, 02.04.2025
ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций
Рынок капитала, цифровые активы, smart-финансирование для быстрорастущего технологического бизнеса — это не просто альтернативы классическому кредитованию, а... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:36:00+03:00
2025-04-02T17:36:00+03:00
москва
вера подгузова
псб (банк псб)
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008947636_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5bc59e18dac8955f524003400faccb5d.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Рынок капитала, цифровые активы, smart-финансирование для быстрорастущего технологического бизнеса — это не просто альтернативы классическому кредитованию, а элементы новой парадигмы инвестиций, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. "Несколько лет назад при подготовке индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян мы обсуждали с предприятиями МСП из сферы высокотеха привлечение частного капитала, и тогда компании практически не рассматривали этот механизм как возможность для развития бизнеса", —заявила Подгузова, выступая на сессии "Умные инвестиции в инновации" в рамках проходящего в Москве VII финансового форума "Просто капитал". По ее словам, сейчас ситуация другая — предприятиям нужны нестандартные решения. "Выход на IPO открывает доступ к долгосрочным ресурсам. Это путь, который уже выбрали крупнейшие игроки технологического сектора. Умение комбинировать частные инвестиции и государственные инструменты поддержки в условиях жесткой денежно-кредитной политики стал одним из ключевых навыков быстрорастущих технологичных компаний", — объяснила Подгузова. Еще одним элементом новой парадигмы инвестиций Подгузова назвала цифровые финансовые активы. Рынок ЦФА позволяет гибко подходить к условиям инвестиций и снижает нагрузку на компанию в периоды высокой ставки, перенося фокус с фиксированных выплат на успех проекта. Топ-менеджер ПСБ подчеркнула, что для банка инвестиции в инновации являются одним из важнейших направлений деятельности. "Технологический бизнес сегодня — это драйвер экономики, и его поддержка требует от нас нестандартных решений, мы продолжим такие решения развивать", — резюмировала Подгузова.
https://ria.ru/20250402/psb-2008941967.html
https://ria.ru/20250402/ekonomika-2008915158.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008947636_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d5c51fe3086b8a59930e0072ae7a0716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вера подгузова, псб (банк псб), банки
Москва, Вера Подгузова, ПСБ (Банк ПСБ), Банки
ПСБ: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций

Подгузова: высокотехнологичные компании перешли на новую парадигму инвестиций

© Фото : Пресс-служба ПСБДиректор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Рынок капитала, цифровые активы, smart-финансирование для быстрорастущего технологического бизнеса — это не просто альтернативы классическому кредитованию, а элементы новой парадигмы инвестиций, считает старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
"Несколько лет назад при подготовке индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян мы обсуждали с предприятиями МСП из сферы высокотеха привлечение частного капитала, и тогда компании практически не рассматривали этот механизм как возможность для развития бизнеса", —заявила Подгузова, выступая на сессии "Умные инвестиции в инновации" в рамках проходящего в Москве VII финансового форума "Просто капитал".
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
Вчера, 17:14
По ее словам, сейчас ситуация другая — предприятиям нужны нестандартные решения.
"Выход на IPO открывает доступ к долгосрочным ресурсам. Это путь, который уже выбрали крупнейшие игроки технологического сектора. Умение комбинировать частные инвестиции и государственные инструменты поддержки в условиях жесткой денежно-кредитной политики стал одним из ключевых навыков быстрорастущих технологичных компаний", — объяснила Подгузова.
Еще одним элементом новой парадигмы инвестиций Подгузова назвала цифровые финансовые активы. Рынок ЦФА позволяет гибко подходить к условиям инвестиций и снижает нагрузку на компанию в периоды высокой ставки, перенося фокус с фиксированных выплат на успех проекта.
Топ-менеджер ПСБ подчеркнула, что для банка инвестиции в инновации являются одним из важнейших направлений деятельности.
"Технологический бизнес сегодня — это драйвер экономики, и его поддержка требует от нас нестандартных решений, мы продолжим такие решения развивать", — резюмировала Подгузова.
Председатель ПСБ Пётр Фрадков - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Фрадков: нужный ресурс для построения новой экономики России сформировался
Вчера, 15:33
 
МоскваВера ПодгузоваПСБ (Банк ПСБ)Банки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала