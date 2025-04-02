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ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак - РИА Новости, 02.04.2025
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17:14 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/psb-2008941967.html
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак - РИА Новости, 02.04.2025
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:14:00+03:00
2025-04-02T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. В сессии приняли участие эксперты по информационной безопасности российских банков, представители отечественных вендоров и ИТ-отрасли. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение применения искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, поскольку в настоящее время рынок широко расценивает его возможности, отметили в пресс-службе. С одной стороны, злоумышленники уже активно используют ИИ для автоматизации атак, с другой – сами защитники внедряют его для обнаружения аномалий и быстрого реагирования. Участники дискуссии пришли к мнению, что ИИ помогает развиваться бизнесу, однако применять его надо с большой осторожностью и подвергать сгенерированные решения дополнительной проверке. Представители ИТ-компаний уточнили, что искусственный интеллект в наше время полезен для автоматизации рутинных процессов, упрощения и ускорения задач, но не для полноценного внедрения в инфраструктуру информационной безопасности. Также спикеры отметили в качестве основной тенденции продолжающийся рост кибератак на российские компании – они становятся массированнее и интенсивнее. Спикеры обсудили, что активная интеграция инфобезопасности в ИТ-решения, использование диверсификационных методов защиты и программного обеспечения компаний поможет обеспечить проактивный, а не реактивный подход к отражению киберуроз. В завершение сессии участники поделились конкретными кейсами из своей практики, которые позволят участникам рынка не столкнуться с угрозами хакерских атак. "Мы много говорим о мошеннических действиях в отношении граждан, но при этом и понимаем, что большая часть массированных атак ведется на инфраструктуру предприятий, особенно на ее критические объекты, чтобы нанести максимальный урон деятельности компаний. Важнейшая задача кибербезопасности сейчас – работать “на опережение”, выстраивать проактивный подход к защите, видеть и предвосхищать вероятные угрозы. Для этого необходимо инвестировать в развитие цифровых технологий, обучение персонала и перенастройку своих бизнес-процессов", – приводит пресс-служба слова Миклухо.
https://ria.ru/20250402/ekonomika-2008915158.html
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псб (банк псб), банки, россия, кибербезопасность
ПСБ (Банк ПСБ), Банки, Россия, Кибербезопасность
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак

ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз"

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка.
В сессии приняли участие эксперты по информационной безопасности российских банков, представители отечественных вендоров и ИТ-отрасли. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
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Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение применения искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, поскольку в настоящее время рынок широко расценивает его возможности, отметили в пресс-службе. С одной стороны, злоумышленники уже активно используют ИИ для автоматизации атак, с другой – сами защитники внедряют его для обнаружения аномалий и быстрого реагирования. Участники дискуссии пришли к мнению, что ИИ помогает развиваться бизнесу, однако применять его надо с большой осторожностью и подвергать сгенерированные решения дополнительной проверке. Представители ИТ-компаний уточнили, что искусственный интеллект в наше время полезен для автоматизации рутинных процессов, упрощения и ускорения задач, но не для полноценного внедрения в инфраструктуру информационной безопасности.
Также спикеры отметили в качестве основной тенденции продолжающийся рост кибератак на российские компании – они становятся массированнее и интенсивнее. Спикеры обсудили, что активная интеграция инфобезопасности в ИТ-решения, использование диверсификационных методов защиты и программного обеспечения компаний поможет обеспечить проактивный, а не реактивный подход к отражению киберуроз.
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В завершение сессии участники поделились конкретными кейсами из своей практики, которые позволят участникам рынка не столкнуться с угрозами хакерских атак.
"Мы много говорим о мошеннических действиях в отношении граждан, но при этом и понимаем, что большая часть массированных атак ведется на инфраструктуру предприятий, особенно на ее критические объекты, чтобы нанести максимальный урон деятельности компаний. Важнейшая задача кибербезопасности сейчас – работать “на опережение”, выстраивать проактивный подход к защите, видеть и предвосхищать вероятные угрозы. Для этого необходимо инвестировать в развитие цифровых технологий, обучение персонала и перенастройку своих бизнес-процессов", – приводит пресс-служба слова Миклухо.
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