https://ria.ru/20250402/psb-2008941967.html

ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак

ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак - РИА Новости, 02.04.2025

ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак

ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:14:00+03:00

2025-04-02T17:14:00+03:00

2025-04-02T17:14:00+03:00

псб (банк псб)

банки

россия

кибербезопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008941717_328:0:1395:600_1920x0_80_0_0_0b1e68a311e9c4386edd250565593b90.png

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. В сессии приняли участие эксперты по информационной безопасности российских банков, представители отечественных вендоров и ИТ-отрасли. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение применения искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, поскольку в настоящее время рынок широко расценивает его возможности, отметили в пресс-службе. С одной стороны, злоумышленники уже активно используют ИИ для автоматизации атак, с другой – сами защитники внедряют его для обнаружения аномалий и быстрого реагирования. Участники дискуссии пришли к мнению, что ИИ помогает развиваться бизнесу, однако применять его надо с большой осторожностью и подвергать сгенерированные решения дополнительной проверке. Представители ИТ-компаний уточнили, что искусственный интеллект в наше время полезен для автоматизации рутинных процессов, упрощения и ускорения задач, но не для полноценного внедрения в инфраструктуру информационной безопасности. Также спикеры отметили в качестве основной тенденции продолжающийся рост кибератак на российские компании – они становятся массированнее и интенсивнее. Спикеры обсудили, что активная интеграция инфобезопасности в ИТ-решения, использование диверсификационных методов защиты и программного обеспечения компаний поможет обеспечить проактивный, а не реактивный подход к отражению киберуроз. В завершение сессии участники поделились конкретными кейсами из своей практики, которые позволят участникам рынка не столкнуться с угрозами хакерских атак. "Мы много говорим о мошеннических действиях в отношении граждан, но при этом и понимаем, что большая часть массированных атак ведется на инфраструктуру предприятий, особенно на ее критические объекты, чтобы нанести максимальный урон деятельности компаний. Важнейшая задача кибербезопасности сейчас – работать “на опережение”, выстраивать проактивный подход к защите, видеть и предвосхищать вероятные угрозы. Для этого необходимо инвестировать в развитие цифровых технологий, обучение персонала и перенастройку своих бизнес-процессов", – приводит пресс-служба слова Миклухо.

https://ria.ru/20250402/ekonomika-2008915158.html

https://ria.ru/20250402/psb-2008887103.html

https://ria.ru/20250402/myamlina-2008856796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), банки, россия, кибербезопасность