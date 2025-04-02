https://ria.ru/20250402/psb-2008941967.html
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак - РИА Новости, 02.04.2025
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:14:00+03:00
2025-04-02T17:14:00+03:00
2025-04-02T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка. В сессии приняли участие эксперты по информационной безопасности российских банков, представители отечественных вендоров и ИТ-отрасли. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение применения искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, поскольку в настоящее время рынок широко расценивает его возможности, отметили в пресс-службе. С одной стороны, злоумышленники уже активно используют ИИ для автоматизации атак, с другой – сами защитники внедряют его для обнаружения аномалий и быстрого реагирования. Участники дискуссии пришли к мнению, что ИИ помогает развиваться бизнесу, однако применять его надо с большой осторожностью и подвергать сгенерированные решения дополнительной проверке. Представители ИТ-компаний уточнили, что искусственный интеллект в наше время полезен для автоматизации рутинных процессов, упрощения и ускорения задач, но не для полноценного внедрения в инфраструктуру информационной безопасности. Также спикеры отметили в качестве основной тенденции продолжающийся рост кибератак на российские компании – они становятся массированнее и интенсивнее. Спикеры обсудили, что активная интеграция инфобезопасности в ИТ-решения, использование диверсификационных методов защиты и программного обеспечения компаний поможет обеспечить проактивный, а не реактивный подход к отражению киберуроз. В завершение сессии участники поделились конкретными кейсами из своей практики, которые позволят участникам рынка не столкнуться с угрозами хакерских атак. "Мы много говорим о мошеннических действиях в отношении граждан, но при этом и понимаем, что большая часть массированных атак ведется на инфраструктуру предприятий, особенно на ее критические объекты, чтобы нанести максимальный урон деятельности компаний. Важнейшая задача кибербезопасности сейчас – работать “на опережение”, выстраивать проактивный подход к защите, видеть и предвосхищать вероятные угрозы. Для этого необходимо инвестировать в развитие цифровых технологий, обучение персонала и перенастройку своих бизнес-процессов", – приводит пресс-служба слова Миклухо.
https://ria.ru/20250402/ekonomika-2008915158.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псб (банк псб), банки, россия, кибербезопасность
ПСБ (Банк ПСБ), Банки, Россия, Кибербезопасность
ПСБ провел стратегическую сессию по защите компаний от кибератак
ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз"
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ПСБ провел стратегическую сессию "Как компаниям защититься от киберугроз" на VII финансовом форуме "Просто капитал", сообщает пресс-служба банка.
В сессии приняли участие эксперты по информационной безопасности российских банков, представители отечественных вендоров и ИТ-отрасли. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение применения искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности, поскольку в настоящее время рынок широко расценивает его возможности, отметили в пресс-службе. С одной стороны, злоумышленники уже активно используют ИИ для автоматизации атак, с другой – сами защитники внедряют его для обнаружения аномалий и быстрого реагирования. Участники дискуссии пришли к мнению, что ИИ помогает развиваться бизнесу, однако применять его надо с большой осторожностью и подвергать сгенерированные решения дополнительной проверке. Представители ИТ-компаний уточнили, что искусственный интеллект в наше время полезен для автоматизации рутинных процессов, упрощения и ускорения задач, но не для полноценного внедрения в инфраструктуру информационной безопасности.
Также спикеры отметили в качестве основной тенденции продолжающийся рост кибератак на российские компании – они становятся массированнее и интенсивнее. Спикеры обсудили, что активная интеграция инфобезопасности в ИТ-решения, использование диверсификационных методов защиты и программного обеспечения компаний поможет обеспечить проактивный, а не реактивный подход к отражению киберуроз.
В завершение сессии участники поделились конкретными кейсами из своей практики, которые позволят участникам рынка не столкнуться с угрозами хакерских атак.
"Мы много говорим о мошеннических действиях в отношении граждан, но при этом и понимаем, что большая часть массированных атак ведется на инфраструктуру предприятий, особенно на ее критические объекты, чтобы нанести максимальный урон деятельности компаний. Важнейшая задача кибербезопасности сейчас – работать “на опережение”, выстраивать проактивный подход к защите, видеть и предвосхищать вероятные угрозы. Для этого необходимо инвестировать в развитие цифровых технологий, обучение персонала и перенастройку своих бизнес-процессов", – приводит пресс-служба слова Миклухо.