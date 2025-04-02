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Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора - РИА Новости, 02.04.2025
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11:48 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора - РИА Новости, 02.04.2025
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора
Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:48:00+03:00
2025-04-02T11:48:00+03:00
происшествия
россия
игорь краснов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог подтвердить их законное происхождение, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 миллиона рублей. Исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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происшествия, россия, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф
Происшествия, Россия, Игорь Краснов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Совет Федерации РФ
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора

Краснов: активы на 480 млн рублей изымают у главы управления Росприроднадзора

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог подтвердить их законное происхождение, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 миллиона рублей. Исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Краснов рассказал о ситуации с завышением цен на продукты и лекарства
11:03
 
ПроисшествияРоссияИгорь КрасновФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФ
 
 
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