https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора - РИА Новости, 02.04.2025
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора
Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:48:00+03:00
2025-04-02T11:48:00+03:00
2025-04-02T11:48:00+03:00
происшествия
россия
игорь краснов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:969:2072:2135_1920x0_80_0_0_a8e293a5c6604bf73fac28c9b80afa47.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог подтвердить их законное происхождение, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 миллиона рублей. Исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92977/26/929772647_0:775:2072:2329_1920x0_80_0_0_bbb86b04d429af174d25ac7af5a654f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф
Происшествия, Россия, Игорь Краснов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Совет Федерации РФ
Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора
Краснов: активы на 480 млн рублей изымают у главы управления Росприроднадзора