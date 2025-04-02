https://ria.ru/20250402/prokuratura-2008850235.html

Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора

Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора - РИА Новости, 02.04.2025

Прокуратура потребовала изъять активы у главы управления Росприроднадзора

Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:48:00+03:00

2025-04-02T11:48:00+03:00

2025-04-02T11:48:00+03:00

происшествия

россия

игорь краснов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять активы более чем на 480 миллионов рублей у руководителя одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора, который не смог подтвердить их законное происхождение, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 миллиона рублей. Исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html

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происшествия, россия, игорь краснов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф