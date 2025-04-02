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"До исчезновения 120 дней": Зеленскому вынесли приговор

"До исчезновения 120 дней": Зеленскому вынесли приговор - РИА Новости, 02.04.2025

"До исчезновения 120 дней": Зеленскому вынесли приговор

До исчезновения Владимира Зеленского осталось 120 дней, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:53:00+03:00

2025-04-02T22:53:00+03:00

2025-04-02T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. До исчезновения Владимира Зеленского осталось 120 дней, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Новый счетчик! Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течении (максимум) 120 дней. Начинаем считать. До исчезновения <...> (Зеленского. — Прим. ред.) — 120 дней", — написал он.На минувшей неделе украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы в стране будут назначены в мае. По его мнению, власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, при этом сам Зеленский может участвовать в качестве кандидата.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

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украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, в мире, россия