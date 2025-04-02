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Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт

Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт - РИА Новости, 02.04.2025

Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт

Российские войска начали атаковать ВСУ в селе Григоровка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:04:00+03:00

2025-04-02T08:04:00+03:00

2025-04-02T08:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганск

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Российские войска начали атаковать ВСУ в селе Григоровка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После продвижения наших войск западнее Белогоровки, а также улучшения тактического положения в кременских лесах ВС РФ усилили давление на украинские позиции, расположенные в населенном пункте Григоровка" - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент идут активные мероприятия по освобождению данного населенного пункта.

https://ria.ru/20250402/kiev-2008804230.html

луганск

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2025

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