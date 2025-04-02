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Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт
Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт - РИА Новости, 02.04.2025
Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт
Российские войска начали атаковать ВСУ в селе Григоровка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:04:00+03:00
2025-04-02T08:04:00+03:00
2025-04-02T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. Российские войска начали атаковать ВСУ в селе Григоровка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "После продвижения наших войск западнее Белогоровки, а также улучшения тактического положения в кременских лесах ВС РФ усилили давление на украинские позиции, расположенные в населенном пункте Григоровка" - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент идут активные мероприятия по освобождению данного населенного пункта.
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луганск, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска начали атаковать ВСУ в Григоровке в ДНР, сообщил эксперт
Марочко: ВС России усилили давление на украинские позиции в районе Григоровки