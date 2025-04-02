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В Махачкале потушили пожар в жилом доме
В Махачкале потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.04.2025
В Махачкале потушили пожар в жилом доме
Пожар в многоквартирном доме в Махачкале ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:11:00+03:00
2025-04-02T16:11:00+03:00
2025-04-02T16:11:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "Пожар в Махачкале ликвидирован", – говорится в сообщении. В среду произошло возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по улице Гагарина в Махачкале. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Ранее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. По данным главного управления МЧС и минздрава Дагестана, пострадавших нет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале потушили пожар в жилом доме
МЧС сообщило о ликвидации пожара в пятиэтажном жилом доме в Махачкале