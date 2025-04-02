https://ria.ru/20250402/pozhar-2008926846.html

В Махачкале потушили пожар в жилом доме

В Махачкале потушили пожар в жилом доме - РИА Новости, 02.04.2025

В Махачкале потушили пожар в жилом доме

Пожар в многоквартирном доме в Махачкале ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:11:00+03:00

2025-04-02T16:11:00+03:00

2025-04-02T16:11:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "Пожар в Махачкале ликвидирован", – говорится в сообщении. В среду произошло возгорание кровли в многоквартирном пятиэтажном жилом доме по улице Гагарина в Махачкале. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Ранее пожар был локализован на площади 400 квадратных метров. По данным главного управления МЧС и минздрава Дагестана, пострадавших нет.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан