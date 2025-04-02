https://ria.ru/20250402/pomosch-2008837365.html
Белгородские больницы получили 20 новых легковых автомобилей
Белгородские больницы получили 20 новых легковых автомобилей - РИА Новости, 02.04.2025
Белгородские больницы получили 20 новых легковых автомобилей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 20 новых легковых автомобилей главам районных больниц 14 муниципалитетов региона, на эти цели... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:05:00+03:00
2025-04-02T11:05:00+03:00
2025-04-02T11:05:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
больницы
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БЕЛГОРОД, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 20 новых легковых автомобилей главам районных больниц 14 муниципалитетов региона, на эти цели было выделено более 22 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила пресс-служба правительства области. "Новый транспорт для оказания первичной медико-санитарной помощи населению Белгородской области поступил в районные больницы 14 муниципалитетов Белгородской области. Автомобили предназначены для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации", - говорится в сообщении. Легковые авто приобрели в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". "Благодаря федеральной поддержке мы можем увеличить, усилить нашу техническую оснащённость, повысить мобильность, а значит, спасти большое количество жизней, помочь тем, кто нуждается в помощи", — подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в правительстве региона, с 2022 по 2025 годы благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения автопарк медицинских организаций Белгородской области пополнился 203 автомобилями на общую сумму свыше 190 миллионов рублей. Летом планируется дополнительная поставка 12 автомобилей за счёт регионального бюджета.
https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html
https://ria.ru/20250304/baza-2002916591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, больницы
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Больницы
Белгородские больницы получили 20 новых легковых автомобилей
Белгородские власти передали 20 новых автомобилей главам районных больниц
БЕЛГОРОД, 2 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от 20 новых легковых автомобилей главам районных больниц 14 муниципалитетов региона, на эти цели было выделено более 22 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила пресс-служба правительства области.
"Новый транспорт для оказания первичной медико-санитарной помощи населению Белгородской области поступил в районные больницы 14 муниципалитетов Белгородской области. Автомобили предназначены для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации", - говорится в сообщении.
Легковые авто приобрели в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Благодаря федеральной поддержке мы можем увеличить, усилить нашу техническую оснащённость, повысить мобильность, а значит, спасти большое количество жизней, помочь тем, кто нуждается в помощи", — подчеркнул Гладков
, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в правительстве региона, с 2022 по 2025 годы благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения автопарк медицинских организаций Белгородской области пополнился 203 автомобилями на общую сумму свыше 190 миллионов рублей. Летом планируется дополнительная поставка 12 автомобилей за счёт регионального бюджета.