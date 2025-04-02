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Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" - РИА Новости, 02.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:07 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/pobeda-2008940043.html
Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"
Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" - РИА Новости, 02.04.2025
Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"
Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, связать часть большого... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:07:00+03:00
2025-04-02T17:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
орловская область
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, связать часть большого бело-сине-красного изделия может любой желающий, сообщается в Telegram-канале фонда. "Филиал фонда "Защитники Отечества" по Орловской области запускает акцию "Шарф Победы"… Наш "Шарф Победы" - это символ того, как спорится дело, когда над ним работают сообща... Для этого всего лишь нужно прийти в фонд, взять в руки спицы и связать хотя бы несколько рядов. Петелька за петелькой мы вместе с вами свяжем единое полотно, символ нашего единства, нашей Победы", – говорится в сообщении. Отмечается, что для шарфа выбраны белый, синий и красный цвета государственного флага Российской Федерации. Белый цвет символизирует мир и чистоту, синий - веру, верность и постоянство, а красный - энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. Акция приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, свой вклад в создание "Шарфа Победы" гости филиала фонда смогут внести вплоть до 9 мая.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
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общество, орловская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Орловская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"

"Шарф Победы" в цветах триколора свяжут в Орле к 9 Мая

© Фото : Защитники Отечества | Орловская область/TelegramОрловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"
Орловский филиал фонда Защитники Отечества запустил акцию Шарф Победы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Защитники Отечества | Орловская область/Telegram
Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, связать часть большого бело-сине-красного изделия может любой желающий, сообщается в Telegram-канале фонда.
"Филиал фонда "Защитники Отечества" по Орловской области запускает акцию "Шарф Победы"… Наш "Шарф Победы" - это символ того, как спорится дело, когда над ним работают сообща... Для этого всего лишь нужно прийти в фонд, взять в руки спицы и связать хотя бы несколько рядов. Петелька за петелькой мы вместе с вами свяжем единое полотно, символ нашего единства, нашей Победы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для шарфа выбраны белый, синий и красный цвета государственного флага Российской Федерации. Белый цвет символизирует мир и чистоту, синий - веру, верность и постоянство, а красный - энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество.
Акция приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, свой вклад в создание "Шарфа Победы" гости филиала фонда смогут внести вплоть до 9 мая.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоОрловская область80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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