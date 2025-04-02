https://ria.ru/20250402/pobeda-2008940043.html

Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"

Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" - РИА Новости, 02.04.2025

Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы"

Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, связать часть большого... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:07:00+03:00

2025-04-02T17:07:00+03:00

2025-04-02T17:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

орловская область

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008938205_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_03593d1723ef9ac8062db2614a4ded2d.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" запустил акцию "Шарф Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, связать часть большого бело-сине-красного изделия может любой желающий, сообщается в Telegram-канале фонда. "Филиал фонда "Защитники Отечества" по Орловской области запускает акцию "Шарф Победы"… Наш "Шарф Победы" - это символ того, как спорится дело, когда над ним работают сообща... Для этого всего лишь нужно прийти в фонд, взять в руки спицы и связать хотя бы несколько рядов. Петелька за петелькой мы вместе с вами свяжем единое полотно, символ нашего единства, нашей Победы", – говорится в сообщении. Отмечается, что для шарфа выбраны белый, синий и красный цвета государственного флага Российской Федерации. Белый цвет символизирует мир и чистоту, синий - веру, верность и постоянство, а красный - энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество. Акция приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, свой вклад в создание "Шарфа Победы" гости филиала фонда смогут внести вплоть до 9 мая.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, орловская область, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)