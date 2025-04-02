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Актера Панина* обязали погасить долги умершей мамы - РИА Новости, 02.04.2025
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06:50 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/panin-2008800593.html
Актера Панина* обязали погасить долги умершей мамы
Актера Панина* обязали погасить долги умершей мамы - РИА Новости, 02.04.2025
Актера Панина* обязали погасить долги умершей мамы
Суд обязал уехавшего из России скандально известного актера Алексея Панина* погасить 167 тысяч рублей долга по кредитной карте умершей мамы, следует из... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:50:00+03:00
2025-04-02T06:50:00+03:00
происшествия
россия
ссср
санкт-петербург
алексей панин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Суд обязал уехавшего из России скандально известного актера Алексея Панина* погасить 167 тысяч рублей долга по кредитной карте умершей мамы, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как говорится в материалах дела, мать Панина* Татьяна Власова в августе 2019 года заключила договор с банком и взяла кредитку с лимитом в 170 тысяч рублей. В период пандемии в 2021 году, как сообщали СМИ, мать актера умерла. На кредитной карте накопился долг в 167119,13 рубля и еще около 6 тысяч рублей процентов. После смерти Власовой банк обратился в суд с просьбой взыскать задолженность. Так как Панин является наследником, иск был подан к нему. Суд иск удовлетворил, Панин* должен оплатить задолженность по договору кредитной карты, а также расходы по уплате госпошлины в размере более 4,5 тысяч рублей, но не проценты. Согласно данным базы судебных приставов, за Паниным* есть задолженность по кредитам - более 411 тысяч рублей. Также актеру выдан исполнительный лист от 3 февраля 2025 года, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2355 рублей и исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей. Панин*, уехавший из страны, неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге. В мае 2023 года МВД России объявило его в розыск по уголовному делу за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Через год Росфинмониторинг внес Панина* в перечень террористов и экстремистов, он также является иноагентом. Судя по социальным сетям Панина*, сейчас он проживает в США.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.
https://ria.ru/20250125/sud-1995431700.html
https://ria.ru/20250123/dolg-1995063447.html
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происшествия, россия, ссср, санкт-петербург, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, СССР, Санкт-Петербург, Алексей Панин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Актера Панина* обязали погасить долги умершей мамы

Суд обязал Алексея Панина погасить долги по кредитной карте умершей мамы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Суд обязал уехавшего из России скандально известного актера Алексея Панина* погасить 167 тысяч рублей долга по кредитной карте умершей мамы, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в материалах дела, мать Панина* Татьяна Власова в августе 2019 года заключила договор с банком и взяла кредитку с лимитом в 170 тысяч рублей. В период пандемии в 2021 году, как сообщали СМИ, мать актера умерла. На кредитной карте накопился долг в 167119,13 рубля и еще около 6 тысяч рублей процентов.
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После смерти Власовой банк обратился в суд с просьбой взыскать задолженность. Так как Панин является наследником, иск был подан к нему.
Суд иск удовлетворил, Панин* должен оплатить задолженность по договору кредитной карты, а также расходы по уплате госпошлины в размере более 4,5 тысяч рублей, но не проценты.
Согласно данным базы судебных приставов, за Паниным* есть задолженность по кредитам - более 411 тысяч рублей. Также актеру выдан исполнительный лист от 3 февраля 2025 года, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2355 рублей и исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей.
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Панин*, уехавший из страны, неоднократно негативно высказывался против России и спецоперации. Кроме того, актер не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
В мае 2023 года МВД России объявило его в розыск по уголовному делу за оправдание терроризма после его слов про взрыв на Крымском мосту. Через год Росфинмониторинг внес Панина* в перечень террористов и экстремистов, он также является иноагентом.
Судя по социальным сетям Панина*, сейчас он проживает в США.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.
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