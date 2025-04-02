https://ria.ru/20250402/otchayanie-2008798396.html

В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России

В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 02.04.2025

В США рассказали об отчаянии фон дер Ляйен из-за России

Европейские политики и, в частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход украинского конфликта, заявил... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:01:00+03:00

2025-04-02T06:01:00+03:00

2025-04-02T09:50:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 02 апр — РИА Новости. Европейские политики и, в частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен находятся в отчаянии из-за невозможности повлиять на исход украинского конфликта, заявил профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Джеффри Сакс на YouTube."Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посвятила весь срок председательства борьбе с Россией, она даже пыталась занять пост председателя НАТО, это многое говорит о ее отчаянии. Эти две организации так связаны, теперь сложно отличить одну от другой", — сказал он.Профессор также отметил, что европейская позиция по Украине не имеет ничего общего с логикой, политики годами подталкивали Украину к уничтожению, и сейчас продолжают это делать. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению аналитика, безответственно говорят об отправке солдат на Украину, не понимая, что количество жертв только вырастет.Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.

https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html

https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html

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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, кир стармер