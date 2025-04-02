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Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС

Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС - РИА Новости, 02.04.2025

Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с гражданкой России Натальей Харкиной и выразил приверженность возвращению ее сына Максима вместе... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:45:00+03:00

2025-04-02T23:45:00+03:00

2025-04-02T23:45:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с гражданкой России Натальей Харкиной и выразил приверженность возвращению ее сына Максима вместе с другими заложниками из плена в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера в среду. "Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху разговаривал по телефону с Талой Харкин (Натальей Харкиной - ред.), матерью Максима Харкина, похищенного ХАМАС ... Премьер выразил приверженность Государства Израиль и свою личную приверженность вернуть Максима и всех похищенных домой к своим семьям", - говорится в сообщении. По официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 59 заложников. Больше половины из них считаются погибшими. Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников присутствует уроженец Донбасса Максим Харкин. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук ранее заявил в интервью РИА Новости, что Харкин по их классификации является военнопленным. По этой причине он не был включен в список освобождаемых заложников в ходе первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который реализовывался с середины января по конец февраля. В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина.

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005368234.html

https://ria.ru/20250302/trufanov-2002520139.html

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в мире, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа