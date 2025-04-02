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Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС - РИА Новости, 02.04.2025
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23:45 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008992527.html
Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС
Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС - РИА Новости, 02.04.2025
Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с гражданкой России Натальей Харкиной и выразил приверженность возвращению ее сына Максима вместе... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:45:00+03:00
2025-04-02T23:45:00+03:00
в мире
израиль
россия
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с гражданкой России Натальей Харкиной и выразил приверженность возвращению ее сына Максима вместе с другими заложниками из плена в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера в среду. "Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху разговаривал по телефону с Талой Харкин (Натальей Харкиной - ред.), матерью Максима Харкина, похищенного ХАМАС ... Премьер выразил приверженность Государства Израиль и свою личную приверженность вернуть Максима и всех похищенных домой к своим семьям", - говорится в сообщении. По официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 59 заложников. Больше половины из них считаются погибшими. Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников присутствует уроженец Донбасса Максим Харкин. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук ранее заявил в интервью РИА Новости, что Харкин по их классификации является военнопленным. По этой причине он не был включен в список освобождаемых заложников в ходе первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который реализовывался с середины января по конец февраля. В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина.
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005368234.html
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в мире, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
Нетаньяху обсудил с россиянкой усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС

Нетаньяху обсудил с Харкиной усилия по вызволению ее сына из плена ХАМАС в Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с гражданкой России Натальей Харкиной и выразил приверженность возвращению ее сына Максима вместе с другими заложниками из плена в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера в среду.
"Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху разговаривал по телефону с Талой Харкин (Натальей Харкиной - ред.), матерью Максима Харкина, похищенного ХАМАС ... Премьер выразил приверженность Государства Израиль и свою личную приверженность вернуть Максима и всех похищенных домой к своим семьям", - говорится в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Замглавы МИД России провел переговоры с ХАМАС
16 марта, 19:53
По официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 59 заложников. Больше половины из них считаются погибшими. Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников присутствует уроженец Донбасса Максим Харкин.
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук ранее заявил в интервью РИА Новости, что Харкин по их классификации является военнопленным. По этой причине он не был включен в список освобождаемых заложников в ходе первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который реализовывался с середины января по конец февраля.
В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина.
Россиянин Александр Труфанов во время свобождение израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Освобожденный из плена в Газе россиянин записал видеопослание
2 марта, 00:51
 
В миреИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор Газа
 
 
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