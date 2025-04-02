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Неопознанные артефакты, найденные под Тверью, оказались ключами - РИА Новости, 02.04.2025
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Наука
 
07:00 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/nauka-2008597129.html
Неопознанные артефакты, найденные под Тверью, оказались ключами
Неопознанные артефакты, найденные под Тверью, оказались ключами - РИА Новости, 02.04.2025
Неопознанные артефакты, найденные под Тверью, оказались ключами
Пять предметов "неизвестного назначения", обнаруженные Раннесредневековой экспедицией ГИМ на территории археологического памятника Шниткино в Тверской области,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:00:00+03:00
2025-04-02T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
открытия - риа наука
восточная европа
тверь
смоленск
российская академия наук
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пять предметов "неизвестного назначения", обнаруженные Раннесредневековой экспедицией ГИМ на территории археологического памятника Шниткино в Тверской области, оказались металлическими ключами. Уникальные для эпохи становления древнерусского государства (IX–X в. н. э.) находки удалось идентифицировать с помощью современных методов обработки, об этом сообщили РИА Новости в Институте археологии РАН.Тайна, покрытая ржавчинойНаходясь в почве, металлические предметы "обрастают" ржавчиной: оксидами, гидроксидами и карбонатами, которые образуются из-за взаимодействия материала изделия с компонентами почвы и грунтовых вод. Поэтому зачастую их сложно узнать невооруженным взглядом, рассказал специалист лаборатории камеральной обработки металлических находок экспедиции ИА РАН в Смоленске Владислав Волков."В описи объектов, найденных на памятнике Шниткино, фигурировали три металлических крюка, металлическая пластина и железный предмет каплевидной формы. Для определения их назначения нами была проведена специальная обработка и обнаружилось, что это три больших и два маленьких ключа", — добавил Волков.Расчистить ключи из-под наслоений окислов и грунта специалистам лаборатории удалось с помощью микроударной технологии, которая позволяет отделить окислы, зацементировавшие почву, от тех, которые заместили исходный материал металлического предмета и в точности повторили его форму.Коллективом специалистов Раннесредневековой археологической экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) и Смоленской экспедиции ИА РАН было установлено, что три больших ключа отпирали накладные деревянные замки, запиравшие двери или ворота, а два маленьких были от врезных замков шкатулок или ларцов. Наиболее похожие на эти находки изделия были обнаружены на территории Старой Ладоги и в Скандинавии, чуть отличающиеся — в Великом Новгороде и Гнездово.В чем уникальность?Регулярное использование системы ключ-замок для запирания дверей, сундуков и других хранилищ ценных предметов впервые задокументировано в Древней Греции, тогда как на территории Восточной Европы этот способ борьбы с несанкционированным доступом встречается с эпохи становления Древней Руси, рассказали в Институте археологии РАН (ИА РАН).Некоторые замки были резными и изготавливались из дерева. Единственной металлической деталью в них был засов, поэтому они не сохранились до наших дней, добавили в ИА РАН.Ключи же изготавливались из металла целиком, поэтому их сохранность куда лучше. Однако такие находки, датируемые эпохой викингов, крайне редки для археологических памятников, и считаются настоящим "хайтеком" для Восточной Европы.Ученые пояснили, что изготовление ключей и замков из металла требовало высочайшего уровня мастерства кузнеца и больших временных затрат, поэтому эти предметы были по карману только состоятельным людям.Пятый лишнийЕсли четыре из пяти найденных ключей напоминают предметы из коллекций других памятников, то один маленький ключик на данный момент не имеет аналогов, добавили специалисты."Один из этих предметов привлек наше особое внимание: маленький ключ с напускной бусиной из медного сплава разительно отличается от остальных почти совершенной формой, тонкой выработкой и гладкой поверхностью — настоящее произведение искусства", — сообщил Владислав Волков.Все ключи были обнаружены в одном стратиграфическом горизонте, датируемом концом IX – первой четвертью X веков нашей эры."Столь крупные предметы редко терялись, особенно учитывая их скопление в одном горизонте. То, что эти и некоторые другие артефакты, достались археологам, говорит о какой-то катастрофе не давшей хозяевам шанса собрать эти вещи. А обнаруженные, в ходе тщательной послойной расчистки, отпечатки травы на поверхности предметов, позволяют предполагать травяную подстилку пола, или же обрушение крыши постройки. Видимо, это строение погибло во время пожара. О катаклизме свидетельствуют и ряд других признаков. Также выдвигалась гипотеза о местном производстве ключей, что могло бы объяснить их концентрацию. Однако нами не было обнаружено полуфабрикатов или явных признаков кузнечного производства в данном месте", — пояснил руководитель Раннесредневековой экспедиции ГИМ Сергей Стефутин.
https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html
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наука, университетская наука, открытия - риа наука, восточная европа, тверь, смоленск, российская академия наук, археология, что не найдешь в учебнике
Наука, Наука, Университетская наука, Открытия - РИА Наука, Восточная Европа, Тверь, Смоленск, Российская академия наук, Археология, Что не найдешь в учебнике

Неопознанные артефакты, найденные под Тверью, оказались ключами

© Фото : ИА РАН/Владислав ВолковКлючи миниатюрные
Ключи миниатюрные - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : ИА РАН/Владислав Волков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пять предметов "неизвестного назначения", обнаруженные Раннесредневековой экспедицией ГИМ на территории археологического памятника Шниткино в Тверской области, оказались металлическими ключами. Уникальные для эпохи становления древнерусского государства (IX–X в. н. э.) находки удалось идентифицировать с помощью современных методов обработки, об этом сообщили РИА Новости в Институте археологии РАН.
Тайна, покрытая ржавчиной
Находясь в почве, металлические предметы "обрастают" ржавчиной: оксидами, гидроксидами и карбонатами, которые образуются из-за взаимодействия материала изделия с компонентами почвы и грунтовых вод. Поэтому зачастую их сложно узнать невооруженным взглядом, рассказал специалист лаборатории камеральной обработки металлических находок экспедиции ИА РАН в Смоленске Владислав Волков.
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"В описи объектов, найденных на памятнике Шниткино, фигурировали три металлических крюка, металлическая пластина и железный предмет каплевидной формы. Для определения их назначения нами была проведена специальная обработка и обнаружилось, что это три больших и два маленьких ключа", — добавил Волков.
© Фото : ИА РАН/Владислав ВолковСледы растений на поверхности металла
Следы растений на поверхности металла - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : ИА РАН/Владислав Волков
Следы растений на поверхности металла
Расчистить ключи из-под наслоений окислов и грунта специалистам лаборатории удалось с помощью микроударной технологии, которая позволяет отделить окислы, зацементировавшие почву, от тех, которые заместили исходный материал металлического предмета и в точности повторили его форму.
Коллективом специалистов Раннесредневековой археологической экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) и Смоленской экспедиции ИА РАН было установлено, что три больших ключа отпирали накладные деревянные замки, запиравшие двери или ворота, а два маленьких были от врезных замков шкатулок или ларцов. Наиболее похожие на эти находки изделия были обнаружены на территории Старой Ладоги и в Скандинавии, чуть отличающиеся — в Великом Новгороде и Гнездово.
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В чем уникальность?
Регулярное использование системы ключ-замок для запирания дверей, сундуков и других хранилищ ценных предметов впервые задокументировано в Древней Греции, тогда как на территории Восточной Европы этот способ борьбы с несанкционированным доступом встречается с эпохи становления Древней Руси, рассказали в Институте археологии РАН (ИА РАН).
Некоторые замки были резными и изготавливались из дерева. Единственной металлической деталью в них был засов, поэтому они не сохранились до наших дней, добавили в ИА РАН.
Ключи же изготавливались из металла целиком, поэтому их сохранность куда лучше. Однако такие находки, датируемые эпохой викингов, крайне редки для археологических памятников, и считаются настоящим "хайтеком" для Восточной Европы.
© Фото : ИА РАН/Владислав ВолковКлюч малый
Ключ малый
Ключ малый
© Фото : ИА РАН/Владислав Волков
1 из 2
© Фото : ИА РАН/Владислав ВолковКлюч большой
Ключ большой
Ключ большой
© Фото : ИА РАН/Владислав Волков
2 из 2
Ключ малый
© Фото : ИА РАН/Владислав Волков
1 из 2
Ключ большой
© Фото : ИА РАН/Владислав Волков
2 из 2
Ученые пояснили, что изготовление ключей и замков из металла требовало высочайшего уровня мастерства кузнеца и больших временных затрат, поэтому эти предметы были по карману только состоятельным людям.
Пятый лишний
Если четыре из пяти найденных ключей напоминают предметы из коллекций других памятников, то один маленький ключик на данный момент не имеет аналогов, добавили специалисты.
"Один из этих предметов привлек наше особое внимание: маленький ключ с напускной бусиной из медного сплава разительно отличается от остальных почти совершенной формой, тонкой выработкой и гладкой поверхностью — настоящее произведение искусства", — сообщил Владислав Волков.
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Все ключи были обнаружены в одном стратиграфическом горизонте, датируемом концом IX – первой четвертью X веков нашей эры.
"Столь крупные предметы редко терялись, особенно учитывая их скопление в одном горизонте. То, что эти и некоторые другие артефакты, достались археологам, говорит о какой-то катастрофе не давшей хозяевам шанса собрать эти вещи. А обнаруженные, в ходе тщательной послойной расчистки, отпечатки травы на поверхности предметов, позволяют предполагать травяную подстилку пола, или же обрушение крыши постройки. Видимо, это строение погибло во время пожара. О катаклизме свидетельствуют и ряд других признаков. Также выдвигалась гипотеза о местном производстве ключей, что могло бы объяснить их концентрацию. Однако нами не было обнаружено полуфабрикатов или явных признаков кузнечного производства в данном месте", — пояснил руководитель Раннесредневековой экспедиции ГИМ Сергей Стефутин.
 
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