https://ria.ru/20250402/narusheniya-2008846401.html

Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей

Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей

Более 204 тысяч нарушений в 2024 году было выявлено и устранено в России в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:34:00+03:00

2025-04-02T11:34:00+03:00

2025-04-02T11:34:00+03:00

россия

игорь краснов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Более 204 тысяч нарушений в 2024 году было выявлено и устранено в России в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, сообщил в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В ходе масштабной проверки при участии ФСБ и Росгвардии дана оценка состоянию антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и иных значимых объектов. Устранено более 204 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением пропускного режима, недостатками систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия дронам", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф