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Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей - РИА Новости, 02.04.2025
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11:34 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/narusheniya-2008846401.html
Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей
Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей
Более 204 тысяч нарушений в 2024 году было выявлено и устранено в России в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:34:00+03:00
2025-04-02T11:34:00+03:00
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Более 204 тысяч нарушений в 2024 году было выявлено и устранено в России в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, сообщил в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В ходе масштабной проверки при участии ФСБ и Росгвардии дана оценка состоянию антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и иных значимых объектов. Устранено более 204 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением пропускного режима, недостатками систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия дронам", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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россия, игорь краснов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф
Россия, Игорь Краснов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Совет Федерации РФ
Краснов рассказал о нарушениях на объектах с массовым пребыванием людей

В РФ выявили более 204 тысяч нарушений на объектах с массовым пребыванием людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Более 204 тысяч нарушений в 2024 году было выявлено и устранено в России в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, сообщил в Совфеде генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В ходе масштабной проверки при участии ФСБ и Росгвардии дана оценка состоянию антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и иных значимых объектов. Устранено более 204 тысяч нарушений, связанных с несоблюдением пропускного режима, недостатками систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия дронам", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах
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РоссияИгорь КрасновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФ
 
 
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