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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 02.04.2025 (обновлено: 12:39 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/mo-2008859845.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:36:00+03:00
2025-04-02T12:39:00+03:00
вооруженные силы украины
курская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 71570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 592 артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия
Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

МО: ВСУ в Курской области потеряли более 150 боевиков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ в Судже
Бойцы ВС РФ в Судже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 71570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 592 артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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