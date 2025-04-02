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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:36:00+03:00
2025-04-02T12:36:00+03:00
2025-04-02T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 71570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 592 артиллерийских орудия.
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вооруженные силы украины, курская область, россия
Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
МО: ВСУ в Курской области потеряли более 150 боевиков