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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:36:00+03:00

2025-04-02T12:36:00+03:00

2025-04-02T12:39:00+03:00

вооруженные силы украины

курская область

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 150 военнослужащих, уничтожено два пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей и два пункта управления БПЛА", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 71570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 592 артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия