Рейтинг@Mail.ru
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 02.04.2025 (обновлено: 10:45 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/migranty-2008833872.html
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами
Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:43:00+03:00
2025-04-02T10:45:00+03:00
россия
общество
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_cad71d9c698a78e4707d560394ce4321.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тысячах случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.Он отметил, что по представлению Генпрокуратуры МВД России скорректировало работу подразделений, выполняющих контрольные функции, о чем свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58b89a598e1833e01d9c79e669556aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Общество, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Краснов: проверка выявила упущения в работе полиции по контролю за мигрантами

© РИА Новости / Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тысячах случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Он отметил, что по представлению Генпрокуратуры МВД России скорректировало работу подразделений, выполняющих контрольные функции, о чем свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу
5 января, 08:00
 
РоссияОбществоИгорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала