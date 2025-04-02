https://ria.ru/20250402/migranty-2008833872.html

Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами

Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:43:00+03:00

2025-04-02T10:43:00+03:00

2025-04-02T10:45:00+03:00

россия

общество

игорь краснов

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тысячах случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.Он отметил, что по представлению Генпрокуратуры МВД России скорректировало работу подразделений, выполняющих контрольные функции, о чем свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф