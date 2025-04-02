https://ria.ru/20250402/migranty-2008833872.html
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами
Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:43:00+03:00
2025-04-02T10:43:00+03:00
2025-04-02T10:45:00+03:00
россия
общество
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_cad71d9c698a78e4707d560394ce4321.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура выявила "значительные упущения" в работе полиции при осуществлении миграционного контроля в России, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тысячах случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.Он отметил, что по представлению Генпрокуратуры МВД России скорректировало работу подразделений, выполняющих контрольные функции, о чем свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_58b89a598e1833e01d9c79e669556aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Россия, Общество, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами
Краснов: проверка выявила упущения в работе полиции по контролю за мигрантами