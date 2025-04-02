https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html

Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов

Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов - РИА Новости, 02.04.2025

Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов

Дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому для зачисления в школу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:07:00+03:00

2025-04-02T08:07:00+03:00

2025-04-02T10:51:00+03:00

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россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому для зачисления в школу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано. Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%", — написал парламентарий.По словам спикера Госдумы, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработали индивидуально для каждой ступени обучения."Для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из десяти заданий; во второй-пятый классы — на 18 из 20 заданий; в шестой-девятый классы — на 20 из 22 заданий; в десятый-одиннадцатый классы — на 22 из 24 заданий", — уточнил Володин.По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком у детей, их адаптации и социализации, возможность успешно освоить школьную программу, отметил парламентарий."Не снимаем вопрос с контроля! Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка у детей мигрантов", — добавил он.В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.

https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html

https://ria.ru/20250314/minprosveschenie-2005115831.html

https://ria.ru/20250317/vorobev-2005575906.html

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общество, россия, вячеслав володин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование