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Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов - РИА Новости, 02.04.2025
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08:07 02.04.2025 (обновлено: 10:51 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/migranty-2008805220.html
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов - РИА Новости, 02.04.2025
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов
Дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому для зачисления в школу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:07:00+03:00
2025-04-02T10:51:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому для зачисления в школу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано. Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%", — написал парламентарий.По словам спикера Госдумы, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработали индивидуально для каждой ступени обучения."Для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из десяти заданий; во второй-пятый классы — на 18 из 20 заданий; в шестой-девятый классы — на 20 из 22 заданий; в десятый-одиннадцатый классы — на 22 из 24 заданий", — уточнил Володин.По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком у детей, их адаптации и социализации, возможность успешно освоить школьную программу, отметил парламентарий."Не снимаем вопрос с контроля! Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка у детей мигрантов", — добавил он.В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html
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общество, россия, вячеслав володин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин раскрыл детали о тесте для детей мигрантов

Володин: тестирование детей мигрантов предполагает 90% правильных ответов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому для зачисления в школу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано. Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%", — написал парламентарий.
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Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

По словам спикера Госдумы, диагностические материалы для тестирования по русскому языку, включая устную часть, разработали индивидуально для каждой ступени обучения.
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"Для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из десяти заданий; во второй-пятый классы — на 18 из 20 заданий; в шестой-девятый классы — на 20 из 22 заданий; в десятый-одиннадцатый классы — на 22 из 24 заданий", — уточнил Володин.
По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком у детей, их адаптации и социализации, возможность успешно освоить школьную программу, отметил парламентарий.
«
"Не снимаем вопрос с контроля! Нам необходимо будет проанализировать правоприменение этих норм, узнать мнение регионов, педагогического сообщества относительно содержания тестовых заданий, их качества и эффективности в части оценки уровня знания русского языка у детей мигрантов", — добавил он.
В Минпросвещения подчеркивали, что при успешной сдаче теста ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Владимир ПутинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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