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Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год - РИА Новости, 02.04.2025
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13:25 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/matvienko-2008872139.html
Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год
Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год - РИА Новости, 02.04.2025
Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год
За 2024 год семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления в палате... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:25:00+03:00
2025-04-02T13:25:00+03:00
общество
валентина матвиенко
дмитрий аристов
совет федерации рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. За 2024 год семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления в палате директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова. "Что касается алиментов. Тема, которая у нас на контроле в Совете Федерации. И мы начали её Дмитрием Васильевичем ещё лет пять назад. Очень мощное движение за пять лет. Существенно выросли взыскания задолженности. Ну, коллеги, только за прошлый год 92 миллиарда (рублей – ред.) алиментов были возвращены", - сказала политик. "Вот представьте, семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов. Это же огромная сумма", - отметила Матвиенко. Она также высказалась за составление персонального реестра должников, с именами. "Вот этот реестр алиментщиков, который должен заработать в мае, надо не просто реестр сформировать, чтобы это была всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения, бросают своих родных и близких, особенно детей. Я не знаю, что они после опубликования, да ещё если фотография будет, что они вообще в жизни-то делать дальше будут. Кто их на работу будет брать вообще? Кто к ним будет с уважением относиться? Это вообще люди будут нерукопожатные в обществе", - считает Матвиенко. По ее мнению, они тогда серьёзно задумаются, что лучше заплатить алименты и не портить свою биографию, свою кредитную историю. "Давайте так, чтобы этот реестр заработал, Дмитрий Васильевич (Аристов), реально, и давал результаты", - заключила спикер.
https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html
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общество, валентина матвиенко, дмитрий аристов, совет федерации рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Общество, Валентина Матвиенко, Дмитрий Аристов, Совет Федерации РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Матвиенко рассказала о результатах по взысканию алиментов за 2024 год

Матвиенко: за 2024 год взыскали 92 миллиарда рублей алиментов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. За 2024 год семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам выступления в палате директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
"Что касается алиментов. Тема, которая у нас на контроле в Совете Федерации. И мы начали её Дмитрием Васильевичем ещё лет пять назад. Очень мощное движение за пять лет. Существенно выросли взыскания задолженности. Ну, коллеги, только за прошлый год 92 миллиарда (рублей – ред.) алиментов были возвращены", - сказала политик.
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"Вот представьте, семьи с детьми дополнительно получили 92 миллиарда взысканных алиментов. Это же огромная сумма", - отметила Матвиенко.
Она также высказалась за составление персонального реестра должников, с именами.
"Вот этот реестр алиментщиков, который должен заработать в мае, надо не просто реестр сформировать, чтобы это была всероссийская доска позора для людей, которые не выполняют судебные решения, бросают своих родных и близких, особенно детей. Я не знаю, что они после опубликования, да ещё если фотография будет, что они вообще в жизни-то делать дальше будут. Кто их на работу будет брать вообще? Кто к ним будет с уважением относиться? Это вообще люди будут нерукопожатные в обществе", - считает Матвиенко.
По ее мнению, они тогда серьёзно задумаются, что лучше заплатить алименты и не портить свою биографию, свою кредитную историю.
"Давайте так, чтобы этот реестр заработал, Дмитрий Васильевич (Аристов), реально, и давал результаты", - заключила спикер.
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ОбществоВалентина МатвиенкоДмитрий АристовСовет Федерации РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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