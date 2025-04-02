https://ria.ru/20250402/lukashenko-2008802994.html

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран - РИА Новости, 02.04.2025

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:37:00+03:00

2025-04-02T07:37:00+03:00

2025-04-02T07:51:00+03:00

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности", - говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз. "Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - подчеркнул Лукашенко. Президент Белоруссии также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России, председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

https://ria.ru/20250402/edinenie-2008433921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, в мире