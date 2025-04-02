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Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран - РИА Новости, 02.04.2025
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Союзное государство
 
07:37 02.04.2025 (обновлено: 07:51 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/lukashenko-2008802994.html
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран - РИА Новости, 02.04.2025
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:37:00+03:00
2025-04-02T07:51:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
михаил мишустин
совет федерации рф
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности", - говорится в поздравлении. Президент обратил внимание, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз. "Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - подчеркнул Лукашенко. Президент Белоруссии также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России, председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
https://ria.ru/20250402/edinenie-2008433921.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, михаил мишустин, совет федерации рф, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, В мире
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Лукашенко: интеграционный проект России и Белоруссии помог обретению опыта

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности", - говорится в поздравлении.
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Президент обратил внимание, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз.
"Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии также направил поздравления с Днем единения председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания России, председателю Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМихаил МишустинСовет Федерации РФВ мире
 
 
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