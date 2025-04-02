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Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников - РИА Новости, 02.04.2025
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11:40 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/lekarstva-2008848201.html
Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников
Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников
Генеральная прокуратура РФ в 2024 году добилась исключения из федеральной системы мониторинга недостоверных данных о наличии 12 миллионов упаковок лекарств для... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:40:00+03:00
2025-04-02T11:40:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
камчатский край
игорь краснов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в 2024 году добилась исключения из федеральной системы мониторинга недостоверных данных о наличии 12 миллионов упаковок лекарств для льготников, сообщил на заседании Совета Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Из федеральной системы мониторинга исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 миллионов упаковок лекарств для льготников. Это препятствовало определению объективной потребности в медикаментах и планированию их закупок", - сказал Краснов во время ежегодно отчета в Совфеде. По его словам, в результате были преодолены проблемы льготного обеспечения лекарствами в Крыму, Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других регионах. Вместе с тем, отметил Краснов, в 16 регионах приобретение по госконтрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащее их распределение по аптекам и списание за негодностью стали основаниями для уголовного преследования.
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общество, здоровье - общество, россия, камчатский край, игорь краснов, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Камчатский край, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников

ГП исключила из мониторинга данные о 12 млн упаковок лекарств для льготников

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в 2024 году добилась исключения из федеральной системы мониторинга недостоверных данных о наличии 12 миллионов упаковок лекарств для льготников, сообщил на заседании Совета Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Из федеральной системы мониторинга исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 миллионов упаковок лекарств для льготников. Это препятствовало определению объективной потребности в медикаментах и планированию их закупок", - сказал Краснов во время ежегодно отчета в Совфеде.
По его словам, в результате были преодолены проблемы льготного обеспечения лекарствами в Крыму, Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других регионах.
Вместе с тем, отметил Краснов, в 16 регионах приобретение по госконтрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащее их распределение по аптекам и списание за негодностью стали основаниями для уголовного преследования.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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