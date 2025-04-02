https://ria.ru/20250402/lekarstva-2008848201.html

Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников

Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал о ситуации с лекарствами для льготников

Генеральная прокуратура РФ в 2024 году добилась исключения из федеральной системы мониторинга недостоверных данных о наличии 12 миллионов упаковок лекарств для... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:40:00+03:00

2025-04-02T11:40:00+03:00

2025-04-02T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ в 2024 году добилась исключения из федеральной системы мониторинга недостоверных данных о наличии 12 миллионов упаковок лекарств для льготников, сообщил на заседании Совета Федерации глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Из федеральной системы мониторинга исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 миллионов упаковок лекарств для льготников. Это препятствовало определению объективной потребности в медикаментах и планированию их закупок", - сказал Краснов во время ежегодно отчета в Совфеде. По его словам, в результате были преодолены проблемы льготного обеспечения лекарствами в Крыму, Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других регионах. Вместе с тем, отметил Краснов, в 16 регионах приобретение по госконтрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащее их распределение по аптекам и списание за негодностью стали основаниями для уголовного преследования.

https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, камчатский край, игорь краснов, совет федерации рф