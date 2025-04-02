https://ria.ru/20250402/krasnov-2008839569.html

Краснов оценил ущерб, нанесенный нацистами 33 регионам СССР

Краснов оценил ущерб, нанесенный нацистами 33 регионам СССР - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов оценил ущерб, нанесенный нацистами 33 регионам СССР

Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:08:00+03:00

2025-04-02T11:08:00+03:00

2025-04-02T11:08:00+03:00

происшествия

ссср

россия

игорь краснов

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Доказанный в судах ущерб, нанесенный 33 регионам СССР нацистскими преступниками во время Великой Отечественной войны, превысил 137 триллионов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Наша страна никогда не забудет о массовом истреблении мирных жителей и других злодеяниях нацистов. В рамках проекта "Без срока давности" по искам прокуроров на основании архивных документов и материалов уголовных дел уже в 33 регионах страны судами подтверждены факты военных преступлений против человечности и геноцида немецко-фашистских захватчиков, повлекших многочисленные жертвы и ущерб свыше 137 триллионов рублей. Будем продолжать эту работу", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Ранее на итоговой коллегии Генпрокуратуры Краснов сообщал о 127 триллионах рублей ущерба, нанесенного нацистами в 28 регионах.

https://ria.ru/20250402/vsu-2008836303.html

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происшествия, ссср, россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, вторая мировая война (1939-1945)