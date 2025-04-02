Рейтинг@Mail.ru
Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/kolumbija-2008806506.html
Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол
Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 02.04.2025
Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол
Колумбия хочет работать на российском рынке, все текущие трудности, связанные с логистическими проблемами, преодолимы, заявил РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:20:00+03:00
2025-04-02T08:20:00+03:00
экономика
россия
колумбия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830958585_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_c8103eac14d626b76e4dfd33cd09c48a.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Колумбия хочет работать на российском рынке, все текущие трудности, связанные с логистическими проблемами, преодолимы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. "Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что у нас остается интерес к торговле с Россией. Мы провели много мероприятий, в частности в онлайн-формате, которые позволяют познакомиться с российским рынком и получить доступ к нему. Конечно, есть трудности, связанные с логистикой. Хотя надо отметить, что продукты, которые мы экспортируем в Россию, не затронуты санкциями. Например, морские перевозки остаются доступными, хотя, конечно, с задержками из-за контроля в европейских портах и повышением затрат на страхование. Но это все преодолимые трудности", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, для Колумбии важно сохранить соглашения, которые Богота достигла с фитосанитарными службами России, так как продукты, которые экспортируются из республики, должны пройти санитарную и фитосанитарную проверки. "Это вопрос доверия, которое создается годами. Мы смогли достичь этого доверия с Россией и не хотим терять его. Что касается платежей, существует несколько альтернативных путей через третьи страны, например, Турция, Казахстан, Армения, страны Персидского залива", - указал он. Сейчас важно избежать падения экспорта из Колумбии в Россию и в целом двусторонней торговли, отметил посол. "С 2022 года по настоящее время экспорт из Колумбии в Россию упал почти на 50% - с 128 млн долларов в 2022 году до 65 млн долларов в 2024 году. В то же время интерес Колумбии к сохранению двусторонней торговли остается, и мы стараемся показать колумбийским предпринимателям, что есть много возможностей для ведения бизнеса с Россией", - сообщил дипломат.
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
https://ria.ru/20250402/kolumbija-2008804922.html
россия
колумбия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830958585_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2761991bba2c6cf2910ece86d930637c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, колумбия, москва
Экономика, Россия, Колумбия, Москва
Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол

Посол Нейра: Колумбия хочет работать на рынке РФ, все трудности преодолимы

© Фото : Embajador de Colombia en RusiaПосол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Embajador de Colombia en Rusia
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Колумбия хочет работать на российском рынке, все текущие трудности, связанные с логистическими проблемами, преодолимы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
"Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что у нас остается интерес к торговле с Россией. Мы провели много мероприятий, в частности в онлайн-формате, которые позволяют познакомиться с российским рынком и получить доступ к нему. Конечно, есть трудности, связанные с логистикой. Хотя надо отметить, что продукты, которые мы экспортируем в Россию, не затронуты санкциями. Например, морские перевозки остаются доступными, хотя, конечно, с задержками из-за контроля в европейских портах и повышением затрат на страхование. Но это все преодолимые трудности", - сказал он в интервью агентству.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик
12 ноября 2024, 04:37
По словам дипломата, для Колумбии важно сохранить соглашения, которые Богота достигла с фитосанитарными службами России, так как продукты, которые экспортируются из республики, должны пройти санитарную и фитосанитарную проверки.
"Это вопрос доверия, которое создается годами. Мы смогли достичь этого доверия с Россией и не хотим терять его. Что касается платежей, существует несколько альтернативных путей через третьи страны, например, Турция, Казахстан, Армения, страны Персидского залива", - указал он.
Сейчас важно избежать падения экспорта из Колумбии в Россию и в целом двусторонней торговли, отметил посол.
"С 2022 года по настоящее время экспорт из Колумбии в Россию упал почти на 50% - с 128 млн долларов в 2022 году до 65 млн долларов в 2024 году. В то же время интерес Колумбии к сохранению двусторонней торговли остается, и мы стараемся показать колумбийским предпринимателям, что есть много возможностей для ведения бизнеса с Россией", - сообщил дипломат.
Вертолет Ми-17. Архив - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Колумбия и Россия обсуждают ремонт и обслуживание вертолетов Ми-17
08:06
 
ЭкономикаРоссияКолумбияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала