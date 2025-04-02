https://ria.ru/20250402/kolumbija-2008806506.html

Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол

Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол - РИА Новости, 02.04.2025

Колумбия хочет работать на российском рынке, заявил посол

Колумбия хочет работать на российском рынке, все текущие трудности, связанные с логистическими проблемами, преодолимы, заявил РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:20:00+03:00

2025-04-02T08:20:00+03:00

2025-04-02T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Колумбия хочет работать на российском рынке, все текущие трудности, связанные с логистическими проблемами, преодолимы, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. "Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что у нас остается интерес к торговле с Россией. Мы провели много мероприятий, в частности в онлайн-формате, которые позволяют познакомиться с российским рынком и получить доступ к нему. Конечно, есть трудности, связанные с логистикой. Хотя надо отметить, что продукты, которые мы экспортируем в Россию, не затронуты санкциями. Например, морские перевозки остаются доступными, хотя, конечно, с задержками из-за контроля в европейских портах и повышением затрат на страхование. Но это все преодолимые трудности", - сказал он в интервью агентству. По словам дипломата, для Колумбии важно сохранить соглашения, которые Богота достигла с фитосанитарными службами России, так как продукты, которые экспортируются из республики, должны пройти санитарную и фитосанитарную проверки. "Это вопрос доверия, которое создается годами. Мы смогли достичь этого доверия с Россией и не хотим терять его. Что касается платежей, существует несколько альтернативных путей через третьи страны, например, Турция, Казахстан, Армения, страны Персидского залива", - указал он. Сейчас важно избежать падения экспорта из Колумбии в Россию и в целом двусторонней торговли, отметил посол. "С 2022 года по настоящее время экспорт из Колумбии в Россию упал почти на 50% - с 128 млн долларов в 2022 году до 65 млн долларов в 2024 году. В то же время интерес Колумбии к сохранению двусторонней торговли остается, и мы стараемся показать колумбийским предпринимателям, что есть много возможностей для ведения бизнеса с Россией", - сообщил дипломат.

https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html

https://ria.ru/20250402/kolumbija-2008804922.html

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экономика, россия, колумбия, москва