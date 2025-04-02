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Россияне стали реже покупать кофе в общепите - РИА Новости, 02.04.2025
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08:25 02.04.2025 (обновлено: 11:08 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kofe-2008807045.html
Россияне стали реже покупать кофе в общепите
Россияне стали реже покупать кофе в общепите - РИА Новости, 02.04.2025
Россияне стали реже покупать кофе в общепите
Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:25:00+03:00
2025-04-02T11:08:00+03:00
россия
пермский край
санкт-петербург
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В понятие общепит входит работа кафе, ресторанов, столовых, банкетных залов, точек фастфуда и другие форматы деятельности. Аналитики изучили 2,5 миллиона чеков, выданных в разных заведениях по всей стране в период с 1 по 31 марта, и сравнили данные с мартом прошлого года. "В среднем чек на кофе вырос на 15%, а количество продаж упало на 20%. Цена на капучино, латте и эспрессо увеличилась всего на 8%, 6% и 4% соответственно. Американо подорожал уже более ощутимо - на 16%", - сообщила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, слова которой привели в сообщении. По данным сервиса, в марте средний чек на американо в России составил 224 рубля, на капучино - 261 рубль, латте - 262 рубля, а эспрессо - 226 рублей. Аналитики также изучили динамику цен и спроса на кофе в ряде крупных регионов страны. Из них меньше всего кофе в общепитах стали пить в Красноярском и Пермском краях. Продажи за год упали на 35% и 33% соответственно. Наибольшее снижение в регионах зафиксировали на заказы латте и эспрессо. При этом в Санкт-Петербурге стали меньше всего пить американо - продажи этого напитка за год снизились на 39%. Москвичи же стали реже заказывать капучино и латте, их продажи упали на 34%. А жители Ярославской и Новосибирской областей продолжают заказывать кофе практически на уровне марта прошлого года. Продажи в этих регионах снизились на 5% и на 7% соответственно. В начале февраля в пресс-службе компании "МилФудс" (кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России) РИА Новости рассказали, что стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. При этом эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщал агентству, что дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже.
https://ria.ru/20250307/kofe-2003622444.html
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россия, пермский край, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика
Россия, Пермский край, Санкт-Петербург, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Экономика
Россияне стали реже покупать кофе в общепите

"Контур.Маркет": россияне стали реже покупать кофе в общепите

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе в одной из кофеин
Кофе в одной из кофеин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кофе в одной из кофеин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В понятие общепит входит работа кафе, ресторанов, столовых, банкетных залов, точек фастфуда и другие форматы деятельности.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters
7 марта, 14:00
Аналитики изучили 2,5 миллиона чеков, выданных в разных заведениях по всей стране в период с 1 по 31 марта, и сравнили данные с мартом прошлого года. "В среднем чек на кофе вырос на 15%, а количество продаж упало на 20%. Цена на капучино, латте и эспрессо увеличилась всего на 8%, 6% и 4% соответственно. Американо подорожал уже более ощутимо - на 16%", - сообщила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, слова которой привели в сообщении.
По данным сервиса, в марте средний чек на американо в России составил 224 рубля, на капучино - 261 рубль, латте - 262 рубля, а эспрессо - 226 рублей.
Аналитики также изучили динамику цен и спроса на кофе в ряде крупных регионов страны. Из них меньше всего кофе в общепитах стали пить в Красноярском и Пермском краях. Продажи за год упали на 35% и 33% соответственно. Наибольшее снижение в регионах зафиксировали на заказы латте и эспрессо.
При этом в Санкт-Петербурге стали меньше всего пить американо - продажи этого напитка за год снизились на 39%. Москвичи же стали реже заказывать капучино и латте, их продажи упали на 34%. А жители Ярославской и Новосибирской областей продолжают заказывать кофе практически на уровне марта прошлого года. Продажи в этих регионах снизились на 5% и на 7% соответственно.
В начале февраля в пресс-службе компании "МилФудс" (кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России) РИА Новости рассказали, что стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. При этом эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщал агентству, что дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже.
Кружка кофе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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