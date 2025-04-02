https://ria.ru/20250402/kofe-2008807045.html

Россияне стали реже покупать кофе в общепите

Россияне стали реже покупать кофе в общепите - РИА Новости, 02.04.2025

Россияне стали реже покупать кофе в общепите

Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:25:00+03:00

2025-04-02T08:25:00+03:00

2025-04-02T11:08:00+03:00

россия

пермский край

санкт-петербург

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россияне стали реже покупать кофе в заведениях общепита, продажи в марте упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В понятие общепит входит работа кафе, ресторанов, столовых, банкетных залов, точек фастфуда и другие форматы деятельности. Аналитики изучили 2,5 миллиона чеков, выданных в разных заведениях по всей стране в период с 1 по 31 марта, и сравнили данные с мартом прошлого года. "В среднем чек на кофе вырос на 15%, а количество продаж упало на 20%. Цена на капучино, латте и эспрессо увеличилась всего на 8%, 6% и 4% соответственно. Американо подорожал уже более ощутимо - на 16%", - сообщила аналитик "Контур.Маркета" Ксения Корзан, слова которой привели в сообщении. По данным сервиса, в марте средний чек на американо в России составил 224 рубля, на капучино - 261 рубль, латте - 262 рубля, а эспрессо - 226 рублей. Аналитики также изучили динамику цен и спроса на кофе в ряде крупных регионов страны. Из них меньше всего кофе в общепитах стали пить в Красноярском и Пермском краях. Продажи за год упали на 35% и 33% соответственно. Наибольшее снижение в регионах зафиксировали на заказы латте и эспрессо. При этом в Санкт-Петербурге стали меньше всего пить американо - продажи этого напитка за год снизились на 39%. Москвичи же стали реже заказывать капучино и латте, их продажи упали на 34%. А жители Ярославской и Новосибирской областей продолжают заказывать кофе практически на уровне марта прошлого года. Продажи в этих регионах снизились на 5% и на 7% соответственно. В начале февраля в пресс-службе компании "МилФудс" (кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России) РИА Новости рассказали, что стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. При этом эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин сообщал агентству, что дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже.

https://ria.ru/20250307/kofe-2003622444.html

https://ria.ru/20241204/kofe-1987224897.html

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пермский край

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россия, пермский край, санкт-петербург, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), экономика