https://ria.ru/20250402/kirienko-2008890373.html

Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами

Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами - РИА Новости, 02.04.2025

Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами

Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами, заявил в среду первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после инаугурации... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:18:00+03:00

2025-04-02T14:18:00+03:00

2025-04-02T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами, заявил в среду первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после инаугурации абхазского президента Бадры Гунбы. Церемония инаугурации Гунбы прошла в среду в Сухуме. "Настоящие стратегические партнеры. Прошла, вы знаете, в начале марта встреча президента России Владимира Владимировича Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Зурабовичем Гунбой, намечены приоритеты совместной деятельности", - сказал он журналистам. Видеофрагмент беседы приводит агентство Sputnik Абхазия в Telegram-канале. По словам Кириенко, "самое главное - это выстраивание долгосрочного партнерства". "Мы успели сегодня с утра с Бадрой Зурабовичем, представителями правительства Абхазии договориться о такой работе по "дорожным картам", - отметил он.

https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html

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россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, бадра гунба, в мире