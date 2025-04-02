Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами
Кириенко: Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы в Сухуме. 2 апреля 2025
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы в Сухуме. 2 апреля 2025
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами, заявил в среду первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после инаугурации абхазского президента Бадры Гунбы.
"Настоящие стратегические партнеры. Прошла, вы знаете, в начале марта встреча президента России Владимира Владимировича Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Зурабовичем Гунбой, намечены приоритеты совместной деятельности", - сказал он журналистам. Видеофрагмент беседы приводит агентство Sputnik Абхазия в Telegram-канале.
По словам Кириенко, "самое главное - это выстраивание долгосрочного партнерства". "Мы успели сегодня с утра с Бадрой Зурабовичем, представителями правительства Абхазии договориться о такой работе по "дорожным картам", - отметил он.
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31 января, 12:53