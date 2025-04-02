Рейтинг@Mail.ru
Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 02.04.2025 (обновлено: 14:27 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/kirienko-2008890373.html
Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами
Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами - РИА Новости, 02.04.2025
Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами
Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами, заявил в среду первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после инаугурации... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:18:00+03:00
2025-04-02T14:27:00+03:00
россия
абхазия
сухум
сергей кириенко
бадра гунба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008894837_0:76:3087:1812_1920x0_80_0_0_91be466b3e14228e57b0aea53ea4adfa.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами, заявил в среду первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после инаугурации абхазского президента Бадры Гунбы. Церемония инаугурации Гунбы прошла в среду в Сухуме. "Настоящие стратегические партнеры. Прошла, вы знаете, в начале марта встреча президента России Владимира Владимировича Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Зурабовичем Гунбой, намечены приоритеты совместной деятельности", - сказал он журналистам. Видеофрагмент беседы приводит агентство Sputnik Абхазия в Telegram-канале. По словам Кириенко, "самое главное - это выстраивание долгосрочного партнерства". "Мы успели сегодня с утра с Бадрой Зурабовичем, представителями правительства Абхазии договориться о такой работе по "дорожным картам", - отметил он.
https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008894837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec2696074e3ea1e9123b2c1b6d2c0392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, сухум, сергей кириенко, бадра гунба, в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Сергей Кириенко, Бадра Гунба, В мире
Кириенко назвал Россию и Абхазию стратегическими партнерами

Кириенко: Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы в Сухуме. 2 апреля 2025
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы в Сухуме. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунбы в Сухуме. 2 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россия и Абхазия являются настоящими стратегическими партнерами, заявил в среду первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко после инаугурации абхазского президента Бадры Гунбы.
Церемония инаугурации Гунбы прошла в среду в Сухуме.
"Настоящие стратегические партнеры. Прошла, вы знаете, в начале марта встреча президента России Владимира Владимировича Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Зурабовичем Гунбой, намечены приоритеты совместной деятельности", - сказал он журналистам. Видеофрагмент беседы приводит агентство Sputnik Абхазия в Telegram-канале.
По словам Кириенко, "самое главное - это выстраивание долгосрочного партнерства". "Мы успели сегодня с утра с Бадрой Зурабовичем, представителями правительства Абхазии договориться о такой работе по "дорожным картам", - отметил он.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи в посольстве РФ в Республике Абхазия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
31 января, 12:53
 
РоссияАбхазияСухумСергей КириенкоБадра ГунбаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала