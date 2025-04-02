https://ria.ru/20250402/istoriya-2008784155.html

Священник сравнил информационную войну против России с временами Гапона

Священник сравнил информационную войну против России с временами Гапона - РИА Новости, 02.04.2025

Священник сравнил информационную войну против России с временами Гапона

Настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный публицист и протоиерей Владимир Вигилянский, руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T00:44:00+03:00

2025-04-02T00:44:00+03:00

2025-04-02T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный публицист и протоиерей Владимир Вигилянский, руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси, написал вместе в супругой - профессором Литературного института, поэтом и прозаиком Олесей Николаевой - исторический роман "Дело Гапона" и заявил в интервью РИА Новости о современном звучании развязанной в те годы борьбы идей, информационной войны Запада против России. "Нами были прочитаны сотни исторических книг и исследований, архивных материалов и мемуаров о событиях в России первого десятилетия ХХ века… Мы были поражены, насколько современно звучат не только столкновение идей, но и судеб исторических деятелей… Российская Империя столкнулась с небывалой до того времени консолидированной и тщательно подготовленной в Европе и США информационной войной", - сказал в интервью РИА Новости Вигилянский. Согласно изысканиям авторов романа и обсуждениям с историками, к своей известной автобиографии Гапон имел лишь косвенное отношение. "Она вышла на английском и французском языках, а перевод на русский – только после смерти Гапона. Это фальсифицированное коллективное творчество двух наших эмигрантов и двух англичан", - отметил Вигилянский. Кроме того, авторы узнали, что на царя Николая II 6 января было совершено покушение, в результате которого пострадало два человека, - и если бы было введено чрезвычайное положение, никакого бы шествия 9 января (Кровавого воскресенья) не было. Авторы назвали ряд параллелей в условиях начала XX века с современностью. Например, "борьба либеральных активистов за умы в общественной среде", необходимость для властей "к отпору экстремизма", причем "при полном бездействии самого общества". Но власти тогда, по словам Вигилянского, показали "неподготовленность". А один из церковных проповедников, добавил он, в 1905 году сказал: "Мы были ленивы и беспечны, а враги бодрствовали… Злоба всегда бодрствует, а доброе сердце в мире почивает". Попытка "информационной русофобской атаки", как отметил собеседник агентства, была "предпринята Западом" еще во время Крымской кампании в 1853-1856 годах, "война описывалась как столкновение "цивилизованного сообщества" с дикими варварами". "В первое десятилетие ХХ века европейская пресса дошла до того, что не только полностью оправдывала в России массовый терроризм и убийства тысяч людей, но стала инициативным подстрекателем этих террористических актов против царского режима. Лицемерие западной прессы (или то, что мы сейчас называем двойными стандартами) перешло всякие границы: осуждая монархическую Россию за отсутствие демократии и всяческих свобод, она установила жестокую цензуру на любые альтернативные факты и трактовки событий", - подчеркнул Вигилянский. При этом он призвал не забывать, что "тогда из 102 стран мира было 70 монархий, тоталитарная колониальная система управления миром, повсеместная смертная казнь и узаконенное рабство в самых "цивилизованных" странах". Георгий Аполлонович Гапон (1870-1906), известный в советской историографии как "поп Гапон", был харизматичным священником Русской православной церкви, проповедником и одновременно политическим лидером. Он организовал в Петербурге массовое многотысячное шествие бастовавших рабочих с петицией о рабочих нуждах к царю в январе 1905 года, но Николая II тогда не было в городе - и акция закончилась расстрелом манифестантов 9 января. Погибли, по разным данным, от более чем 100 до 200 человек, сотни были ранены и арестованы. Этот день назвали "Кровавым воскресеньем". Синод лишил сана Гапона, но он продолжил политическую деятельность, уехал в эмиграцию, а затем вернулся в Россию - и в марте 1906 года был убит в Озерках.

https://ria.ru/20240910/patriarkh-1971811859.html

https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html

https://ria.ru/20250107/kirill-1992735516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, российская империя, европа, владимир вигилянский, николай i, русская православная церковь, религия