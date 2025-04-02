https://ria.ru/20250402/iran-2008787989.html

Глава МИД Ирана обсудил визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Тегеран

Глава МИД Ирана обсудил визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Тегеран - РИА Новости, 02.04.2025

Глава МИД Ирана обсудил визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Тегеран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:09:00+03:00

2025-04-02T02:09:00+03:00

2025-04-02T02:09:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию вокруг переговоров по иранской ядерной программе, а также с предложением Гросси посетить Тегеран, следует из заявления МИД исламской республики, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства. "В ходе беседы главы МИД Ирана проинформировал генерального директора МАГАТЭ о последних событиях и дипломатических консультациях относительно ядерной программы Ирана… Глава МАГАТЭ… подал запрос на визит в Иран, который был одобрен министром иностранных дел Ирана", - говорится в заявлении. Отмечается, что детали визита Гросси в Тегеран рассмотрены и окончательно согласованы двумя сторонами позднее через профильные ведомства. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250401/iran-2008527339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ