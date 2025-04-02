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В Госдуме предложили запретить продажу устройств для сокрытия номеров - РИА Новости, 02.04.2025
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15:59 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gosduma-2008924179.html
В Госдуме предложили запретить продажу устройств для сокрытия номеров
В Госдуме предложили запретить продажу устройств для сокрытия номеров - РИА Новости, 02.04.2025
В Госдуме предложили запретить продажу устройств для сокрытия номеров
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу устройств для... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:59:00+03:00
2025-04-02T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу устройств для сокрытия номеров от дорожных камер, документ доступен в думской электронной базе. "Закон Российской Федерации… дополнить статьей 26.3 следующего содержания: статья 26.3. Запрет продажи отдельных видов товаров. Запрещается продажа устройств и приспособлений, использующихся для сокрытия автомобильных номеров", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан для изменения порядка продажи товаров, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения. Отмечается, что в 2025 году система фиксации нарушений на дорогах претерпела серьезные изменения, основная цель которых - повышение безопасности на дорогах и улучшение соблюдения правил дорожного движения, а наибольшие изменения касаются штрафов, связанных с нарушениями, которые чаще всего становятся причиной ДТП, в частности, превышение скорости, проезд на красный свет и парковка в запрещенных местах. В документах указано, что помимо увеличения суммы штрафов, вводятся более жесткие меры контроля за рецидивами, и дорожные камеры научились распознавать более 50 видов нарушений ПДД (от нарушения разметки до разговоров по телефону), что привело к увеличению спроса у водителей на приспособления изменяющие, скрывающие, искажающие государственные регистрационные автомобильные номера: рамки-перевертыши, шторки, закрывающие часть номера, спреи, имитирующие грязь. По словам авторов проекта, такие товары можно найти на маркетплейсах, в социальных сетях и даже в некоторых магазинах, и когда водитель уверен, что его номер скрыт от глаз камер, чувствуя свою безнаказанность, он может позволить себе различные нарушения ПДД, что влечет опасность для других участников дорожного движения. "Торговлю такими вещами нужно запретить, но для этого нужен федеральный закон. Пока же с продавцами борются точечно, запрещая их то на одном, то на другом сайте", - сказано в сопроводительных документах к проекту.
https://ria.ru/20240826/gosduma-1968415631.html
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общество, авто, госдума рф, справедливая россия, россия
Общество, Авто, Госдума РФ, Справедливая Россия, Россия
В Госдуме предложили запретить продажу устройств для сокрытия номеров

В ГД внесли проект о запрете продажи устройств для сокрытия номеров от камер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить продажу устройств для сокрытия номеров от дорожных камер, документ доступен в думской электронной базе.
"Закон Российской Федерации… дополнить статьей 26.3 следующего содержания: статья 26.3. Запрет продажи отдельных видов товаров. Запрещается продажа устройств и приспособлений, использующихся для сокрытия автомобильных номеров", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан для изменения порядка продажи товаров, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения.
Отмечается, что в 2025 году система фиксации нарушений на дорогах претерпела серьезные изменения, основная цель которых - повышение безопасности на дорогах и улучшение соблюдения правил дорожного движения, а наибольшие изменения касаются штрафов, связанных с нарушениями, которые чаще всего становятся причиной ДТП, в частности, превышение скорости, проезд на красный свет и парковка в запрещенных местах.
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В документах указано, что помимо увеличения суммы штрафов, вводятся более жесткие меры контроля за рецидивами, и дорожные камеры научились распознавать более 50 видов нарушений ПДД (от нарушения разметки до разговоров по телефону), что привело к увеличению спроса у водителей на приспособления изменяющие, скрывающие, искажающие государственные регистрационные автомобильные номера: рамки-перевертыши, шторки, закрывающие часть номера, спреи, имитирующие грязь.
По словам авторов проекта, такие товары можно найти на маркетплейсах, в социальных сетях и даже в некоторых магазинах, и когда водитель уверен, что его номер скрыт от глаз камер, чувствуя свою безнаказанность, он может позволить себе различные нарушения ПДД, что влечет опасность для других участников дорожного движения.
"Торговлю такими вещами нужно запретить, но для этого нужен федеральный закон. Пока же с продавцами борются точечно, запрещая их то на одном, то на другом сайте", - сказано в сопроводительных документах к проекту.
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