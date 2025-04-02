https://ria.ru/20250402/gosduma-2008869354.html

ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям

ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям - РИА Новости, 02.04.2025

ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:13:00+03:00

2025-04-02T13:13:00+03:00

2025-04-02T13:13:00+03:00

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ирина яровая

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госдума рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев. Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании. "Сегодня Государственная Дума действует консолидированно и сплоченно, как и весь многонациональный народ нашей страны, как наши солдаты и офицеры, наш gрезидент в защиту прошлого, настоящего и будущего России! Принципиальная позиция парламента - защита России и граждан России. Законопроекты подписали 400 депутатов. Все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина нашей страны, безопасности жизни и благополучия России", - сказала журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая.

https://ria.ru/20250402/komitet-2008829783.html

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россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф, общество