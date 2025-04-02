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ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям - РИА Новости, 02.04.2025
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13:13 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gosduma-2008869354.html
ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям
ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям - РИА Новости, 02.04.2025
ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:13:00+03:00
2025-04-02T13:13:00+03:00
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ирина яровая
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев. Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании. "Сегодня Государственная Дума действует консолидированно и сплоченно, как и весь многонациональный народ нашей страны, как наши солдаты и офицеры, наш gрезидент в защиту прошлого, настоящего и будущего России! Принципиальная позиция парламента - защита России и граждан России. Законопроекты подписали 400 депутатов. Все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина нашей страны, безопасности жизни и благополучия России", - сказала журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая.
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россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф, общество
Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ, Общество
ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям

ГД приняла в I чтении законопроект о помогающих организациям против РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.
Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
"Сегодня Государственная Дума действует консолидированно и сплоченно, как и весь многонациональный народ нашей страны, как наши солдаты и офицеры, наш gрезидент в защиту прошлого, настоящего и будущего России! Принципиальная позиция парламента - защита России и граждан России. Законопроекты подписали 400 депутатов. Все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина нашей страны, безопасности жизни и благополучия России", - сказала журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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10:22
 
РоссияИрина ЯроваяВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиная РоссияКПРФОбщество
 
 
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