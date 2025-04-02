ГД одобрила проект об иноагентах, помогающих международным организациям
ГД приняла в I чтении законопроект о помогающих организациям против РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций, в общей сложности 400 парламентариев.
Законопроектом предлагается признавать иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международный уголовный суд) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности России. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.
"Сегодня Государственная Дума действует консолидированно и сплоченно, как и весь многонациональный народ нашей страны, как наши солдаты и офицеры, наш gрезидент в защиту прошлого, настоящего и будущего России! Принципиальная позиция парламента - защита России и граждан России. Законопроекты подписали 400 депутатов. Все предлагаемые решения - это установление законом неотвратимости ответственности для тех, кто совершает преступления, направленные против каждого гражданина нашей страны, безопасности жизни и благополучия России", - сказала журналистам вице-спикер ГД Ирина Яровая.