https://ria.ru/20250402/gapon-2008784713.html

Историк рассказал, кто убил священника Гапона

Историк рассказал, кто убил священника Гапона - РИА Новости, 02.04.2025

Историк рассказал, кто убил священника Гапона

Священник Георгий Гапон - "пример деградации личности", убили его кураторы, но не из царского "Охранного отделения", вопреки выдуманной террористами версии,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T01:04:00+03:00

2025-04-02T01:04:00+03:00

2025-04-02T01:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Священник Георгий Гапон - "пример деградации личности", убили его кураторы, но не из царского "Охранного отделения", вопреки выдуманной террористами версии, рассказал в интервью РИА Новости один из авторов исторического романа "Дело Гапона" - руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный публицист и протоиерей Владимир Вигилянский. Он написал первый детективный исторический роман о попе Гапоне вместе со своей супругой – профессором Литературного института имени Горького, поэтом, прозаиком и эссеистом Олесей Николаевой. Работая над 800-страничным "Делом Гапона", его авторы, по собственному признанию, прочли сотни архивных материалов и мемуаров, исторических книг и исследований о событиях в России первого десятилетия ХХ века, беседовали с историками. "Гапона убили именно те, кто его курировал в начале его политической деятельности. Его смерть была выгодна очень многим. Лев Троцкий писал в 1925 году о Гапоне: "Есть люди, которых лучше иметь мучениками, чем товарищами по партии". Для оправдания его убийства была выдумана террористами ложь о его предательстве и работе на Охранное отделение ради денег", - сказал РИА Новости Вигилянский. По его словам, "Господь наделил Георгия Гапона многими человеческими и пастырскими дарами". Так, он бескорыстно отдавал себя помощи самым незащищенным слоям - и "к 1904 году его популярность среди жителей Петербурга была сравнима с популярностью святого праведного Иоанна Кронштадтского". Но именно его популярность и стала притягивать "политических противников власти". Эсеры нашли в Гапоне "человеческие слабости", такие как "тщеславие, самообольщение, гордыня, склонность к вождизму и самозванству" - и постарались использовать в своих целях. "Эсеры толкнули его к политической провокации – стать во главе запрещенного властями протестного шествия 9 января 1905 года, приведшего к смерти 130 и ранению 300 демонстрантов", - констатировал автор "Дела Гапона". Через пять дней после 9 января, окрещенного "Кровавым воскресеньем", Синод опубликовал послание по поводу этого события. "В нем священник Георгий Гапон без упоминания имени порицается как "недостойный священник, дерзновенно поправший святые обеты". Здесь же говорится о подстрекателях и врагах Отечества "домашних и иноземных", а также о тех, кто вызвал беспорядки, благодаря подкупам "со стороны врагов России", чтобы "произвести у нас междоусобицу". В том же году позже Гапон стал выполнять поручения японской и английской разведок, сделавшись посредником в вооружении террористических групп в России", - сообщил собеседник агентства. Он считает, что "Гапон очень впечатлил Ленина своей деятельностью среди рабочих". "Ленин увидел, что Гапон имел очень большое влияние на них в качестве защитника, предводителя, вождя. Именно такую роль он стал примеривать на себя в будущем", - добавил Вигилянский. Авторам романа были важны образы русских людей, в том числе известных исторических личностей, "в кризисной ситуации", их поступки, мысли, заблуждения, духовные победы и поражения. "В этом смысле образ когда-то талантливого священника Георгия Гапона особенно интересен – это пример деградации личности. Не случайно он в январе 1905 года был лишен священнического сана. Незадолго до своей страшной смерти он попытался даже стать заказчиком двух убийств", - отметил Вигилянский. Георгий Аполлонович Гапон (1870-1906), известный в советской историографии как "поп Гапон", был харизматичным священником Русской православной церкви, проповедником и одновременно политическим лидером. Он организовал в Петербурге массовое многотысячное шествие бастовавших рабочих с петицией о рабочих нуждах к царю в январе 1905 года, но Николая II тогда не было в городе - и акция закончилась расстрелом манифестантов 9 января. Погибли, по разным данным, от более чем 100 до 200 человек, сотни были ранены и арестованы. Этот день назвали "Кровавым воскресеньем". Синод лишил сана Гапона, но он продолжил политическую деятельность, уехал в эмиграцию, а затем вернулся в Россию - и в марте 1906 года был убит в Озерках.

https://ria.ru/20250122/krovavoe_voskresene-1994574994.html

https://ria.ru/20250402/istoriya-2008784155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, владимир вигилянский, лев троцкий, николай i, литературный институт имени горького, русская православная церковь, религия, общество