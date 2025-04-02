https://ria.ru/20250402/fincher-2008832298.html
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино - РИА Новости, 02.04.2025
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино
Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:35:00+03:00
2025-04-02T10:35:00+03:00
2025-04-02T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает журнал Hollywood Reporter. "Продолжение фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" находится в процессе создания, однако режиссерское кресло займет не Тарантино, а Дэвид Финчер", - говорится в публикации. Согласно журналу, в предстоящем фильме, сценарий для которого написал Тарантино, могут вновь сняться Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. При этом, по словам одного из источников, картина не считается сиквелом или приквелом работы Тарантино, хотя в нем будут фигурировать персонажи из него. Отмечается, что новый фильм будет "производным" от "Однажды в Голливуде", вдохновленным им. Как ожидается, съемки начнутся уже в конце лета, фильм, предположительно, будет представлен на платформе Netflix.
https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html
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квентин тарантино, дэвид финчер, netflix, в мире, брэд питт (уильям бредли)
Культура, Квентин Тарантино, Дэвид Финчер, Netflix, В мире, Брэд Питт (Уильям Бредли)
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино
Hollywood Reporter: Дэвид Финчер снимет фильм по по мотивами Однажды в Голливуде