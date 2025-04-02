Рейтинг@Mail.ru
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:35 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/fincher-2008832298.html
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино - РИА Новости, 02.04.2025
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино
Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:35:00+03:00
2025-04-02T10:35:00+03:00
культура
квентин тарантино
дэвид финчер
netflix
в мире
брэд питт (уильям бредли)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155725/00/1557250007_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_23a1cf4478cdc93547d50a840ac2be06.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает журнал Hollywood Reporter. "Продолжение фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" находится в процессе создания, однако режиссерское кресло займет не Тарантино, а Дэвид Финчер", - говорится в публикации. Согласно журналу, в предстоящем фильме, сценарий для которого написал Тарантино, могут вновь сняться Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. При этом, по словам одного из источников, картина не считается сиквелом или приквелом работы Тарантино, хотя в нем будут фигурировать персонажи из него. Отмечается, что новый фильм будет "производным" от "Однажды в Голливуде", вдохновленным им. Как ожидается, съемки начнутся уже в конце лета, фильм, предположительно, будет представлен на платформе Netflix.
https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155725/00/1557250007_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_35b0c7ad4a1367c3c1396a82d04fb2ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
квентин тарантино, дэвид финчер, netflix, в мире, брэд питт (уильям бредли)
Культура, Квентин Тарантино, Дэвид Финчер, Netflix, В мире, Брэд Питт (Уильям Бредли)
Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино

Hollywood Reporter: Дэвид Финчер снимет фильм по по мотивами Однажды в Голливуде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Режиссер Квентин Тарантино . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает журнал Hollywood Reporter.
"Продолжение фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" находится в процессе создания, однако режиссерское кресло займет не Тарантино, а Дэвид Финчер", - говорится в публикации.
Согласно журналу, в предстоящем фильме, сценарий для которого написал Тарантино, могут вновь сняться Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. При этом, по словам одного из источников, картина не считается сиквелом или приквелом работы Тарантино, хотя в нем будут фигурировать персонажи из него. Отмечается, что новый фильм будет "производным" от "Однажды в Голливуде", вдохновленным им.
Как ожидается, съемки начнутся уже в конце лета, фильм, предположительно, будет представлен на платформе Netflix.
Съемочная группа фильма Анора на 97-й ежегодной премии Оскар в Голливуде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Оскар"-2025: удивительные наряды звезд и русские на сцене
3 марта, 12:16
 
КультураКвентин ТарантиноДэвид ФинчерNetflixВ миреБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала