https://ria.ru/20250402/fincher-2008832298.html

Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино

Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино - РИА Новости, 02.04.2025

Финчер снимет фильм по сценарию Тарантино

Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:35:00+03:00

2025-04-02T10:35:00+03:00

2025-04-02T10:35:00+03:00

культура

квентин тарантино

дэвид финчер

netflix

в мире

брэд питт (уильям бредли)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155725/00/1557250007_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_23a1cf4478cdc93547d50a840ac2be06.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Известный американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм по мотивами киноленты "Однажды в Голливуде", автором сценария выступает Квентин Тарантино, сообщает журнал Hollywood Reporter. "Продолжение фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" находится в процессе создания, однако режиссерское кресло займет не Тарантино, а Дэвид Финчер", - говорится в публикации. Согласно журналу, в предстоящем фильме, сценарий для которого написал Тарантино, могут вновь сняться Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. При этом, по словам одного из источников, картина не считается сиквелом или приквелом работы Тарантино, хотя в нем будут фигурировать персонажи из него. Отмечается, что новый фильм будет "производным" от "Однажды в Голливуде", вдохновленным им. Как ожидается, съемки начнутся уже в конце лета, фильм, предположительно, будет представлен на платформе Netflix.

https://ria.ru/20250303/oskar-2002706113.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

квентин тарантино, дэвид финчер, netflix, в мире, брэд питт (уильям бредли)