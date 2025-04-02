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В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина - РИА Новости, 02.04.2025
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08:36 02.04.2025 (обновлено: 12:51 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/filin-2008798884.html
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина - РИА Новости, 02.04.2025
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина
В Приморье сняли редкие кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина, сообщил национальный парк "Удэгейская легенда" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:36:00+03:00
2025-04-02T12:51:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. В Приморье сняли редкие кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина, сообщил национальный парк "Удэгейская легенда" в Telegram-канале."Фотоловушка, установленная на берегу незамерзающей протоки в национальном парке "Удэгейская легенда", запечатлела ночную рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина", — говорится в релизе.Специалисты нацпарка отметили, что зимой рыбному филину непросто добыть рыбу, несмотря на его навыки специализированного рыболова. Редкая птица терпеливо, порой часами, караулит добычу или бродит по мелководью незамерзающих проток.Рыбный филин — самый большой и редкий представитель семейства совиных в мире. По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Вид занесен в российскую и международную Красные книги как исчезающий.
https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html
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Кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина в Приморье
Редкие кадры ночной рыбалки самой крупной в мире совы - краснокнижного рыбного филина - сняла фотоловушка в нацпарке "Удэгейская легенда" в Приморье. Зимой рыбному филину непросто добыть рыбу. Редкая птица терпеливо, порой часами, караулит добычу или бродит по мелководью незамерзающих проток, сообщают специалисты нацпарка и публикуют это видео.
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россия, хабаровский край, амурская область, общество
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Общество
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина

В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки самой крупной совы

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. В Приморье сняли редкие кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина, сообщил национальный парк "Удэгейская легенда" в Telegram-канале.
"Фотоловушка, установленная на берегу незамерзающей протоки в национальном парке "Удэгейская легенда", запечатлела ночную рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина", — говорится в релизе.
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Специалисты нацпарка отметили, что зимой рыбному филину непросто добыть рыбу, несмотря на его навыки специализированного рыболова. Редкая птица терпеливо, порой часами, караулит добычу или бродит по мелководью незамерзающих проток.
Рыбный филин — самый большой и редкий представитель семейства совиных в мире. По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Вид занесен в российскую и международную Красные книги как исчезающий.
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