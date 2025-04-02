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В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина - РИА Новости, 02.04.2025
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина
В Приморье сняли редкие кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина, сообщил национальный парк "Удэгейская легенда" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:36:00+03:00
2025-04-02T08:36:00+03:00
2025-04-02T12:51:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. В Приморье сняли редкие кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина, сообщил национальный парк "Удэгейская легенда" в Telegram-канале."Фотоловушка, установленная на берегу незамерзающей протоки в национальном парке "Удэгейская легенда", запечатлела ночную рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина", — говорится в релизе.Специалисты нацпарка отметили, что зимой рыбному филину непросто добыть рыбу, несмотря на его навыки специализированного рыболова. Редкая птица терпеливо, порой часами, караулит добычу или бродит по мелководью незамерзающих проток.Рыбный филин — самый большой и редкий представитель семейства совиных в мире. По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, а также Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Вид занесен в российскую и международную Красные книги как исчезающий.
https://ria.ru/20250214/leopard-1999272338.html
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Кадры ночной рыбалки краснокнижного рыбного филина в Приморье
Редкие кадры ночной рыбалки самой крупной в мире совы - краснокнижного рыбного филина - сняла фотоловушка в нацпарке "Удэгейская легенда" в Приморье. Зимой рыбному филину непросто добыть рыбу. Редкая птица терпеливо, порой часами, караулит добычу или бродит по мелководью незамерзающих проток, сообщают специалисты нацпарка и публикуют это видео.
2025-04-02T08:36
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россия, хабаровский край, амурская область, общество
Хорошие новости, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Общество
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки рыбного филина
В Приморье фотоловушка сняла редкие кадры ночной рыбалки самой крупной совы