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Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 02.04.2025
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14:27 02.04.2025 (обновлено: 17:01 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ege-2008895496.html
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 02.04.2025
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:27:00+03:00
2025-04-02T17:01:00+03:00
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общество
единый государственный экзамен (егэ)
образование
образование - общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам.Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.В пояснительной записке к проекту указано, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на "натаскивание" к тестированию.Комитет Госдумы по просвещению ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект федерального закона.
https://ria.ru/20250401/ege-1734473764.html
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госдума рф, общество, единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Госдума РФ, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ

Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы
В здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам.
Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.
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В пояснительной записке к проекту указано, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.
Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на "натаскивание" к тестированию.
Комитет Госдумы по просвещению ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект федерального закона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Вчера, 08:00
 
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