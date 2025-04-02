https://ria.ru/20250402/ege-2008895496.html
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 02.04.2025
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:27:00+03:00
2025-04-02T14:27:00+03:00
2025-04-02T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам.Предлагаемые изменения были направлены на повышение качества образования, объективную оценку знаний учащихся и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.В пояснительной записке к проекту указано, что система ЕГЭ не достигла заявленных целей: уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг.Кроме того, по мнению авторов проекта, формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников, требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован не на развитие аналитического мышления, а на "натаскивание" к тестированию.Комитет Госдумы по просвещению ранее рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект федерального закона.
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Госдума РФ, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ