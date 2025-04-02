https://ria.ru/20250402/deputat-2008858280.html

Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского

Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского - РИА Новости, 02.04.2025

Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:30:00+03:00

2025-04-02T12:30:00+03:00

2025-04-02T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий со стороны Владимира Зеленского. Дубинский в январе заявлял, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ. "Обратился в Совет безопасности ООН с просьбой раскрыть данные (имена, даты рождения) жертв репрессий Зеленского и (главы Службы безопасности Украины Василия) Малюка. В частности тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве. Не раскрытие этих имен (а все люди, интервьюированные миссией Верховного комиссара ООН по правам человека дали такое разрешение) - следствие требований украинских властей, которые не желают нести ответственность за нарушения фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, на Украине репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров увеличиваются в масштабах. Но замалчиваются из-за полного контроля над медиа. "Также затребовал от Совбеза ООН поставить на рассмотрение одного из ближайших заседаний тему нарушения прав человека на Украине, в котором готов выступить по видеосвязи", - добавил Дубинский. Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html

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