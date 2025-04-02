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Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского - РИА Новости, 02.04.2025
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12:30 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/deputat-2008858280.html
Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского - РИА Новости, 02.04.2025
Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:30:00+03:00
2025-04-02T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий со стороны Владимира Зеленского. Дубинский в январе заявлял, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ. "Обратился в Совет безопасности ООН с просьбой раскрыть данные (имена, даты рождения) жертв репрессий Зеленского и (главы Службы безопасности Украины Василия) Малюка. В частности тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве. Не раскрытие этих имен (а все люди, интервьюированные миссией Верховного комиссара ООН по правам человека дали такое разрешение) - следствие требований украинских властей, которые не желают нести ответственность за нарушения фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, на Украине репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров увеличиваются в масштабах. Но замалчиваются из-за полного контроля над медиа. "Также затребовал от Совбеза ООН поставить на рассмотрение одного из ближайших заседаний тему нарушения прав человека на Украине, в котором готов выступить по видеосвязи", - добавил Дубинский. Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html
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в мире, украина, киев, александр дубинский, владимир зеленский, василий малюк, оон, служба безопасности украины, верховная рада украины, совет безопасности оон
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Василий Малюк, ООН, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Совет Безопасности ООН
Депутат Рады попросил СБ ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского

Депутат Рады Дубинский попросил ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой раскрыть данные жертв репрессий со стороны Владимира Зеленского.
Дубинский в январе заявлял, что передал в ООН доказательства существования концлагеря в штаб-квартире СБУ.
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"Обратился в Совет безопасности ООН с просьбой раскрыть данные (имена, даты рождения) жертв репрессий Зеленского и (главы Службы безопасности Украины Василия) Малюка. В частности тех, кто прошел через концлагерь СБУ "спортзал", действовавший с февраля по ноябрь 2022 года в управлении СБУ в Киеве. Не раскрытие этих имен (а все люди, интервьюированные миссией Верховного комиссара ООН по правам человека дали такое разрешение) - следствие требований украинских властей, которые не желают нести ответственность за нарушения фундаментальных прав человека, в том числе права на жизнь", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине репрессии режима Зеленского против инакомыслящих, политической оппозиции, религиозных лидеров увеличиваются в масштабах. Но замалчиваются из-за полного контроля над медиа.
"Также затребовал от Совбеза ООН поставить на рассмотрение одного из ближайших заседаний тему нарушения прав человека на Украине, в котором готов выступить по видеосвязи", - добавил Дубинский.
Дубинский 14 ноября прошлого года сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Депутат ранее отмечал, что к организации концентрационного лагеря причастны бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк.
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В миреУкраинаКиевАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВасилий МалюкООНСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет Безопасности ООН
 
 
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