В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА
После ночной атаки на Таганрог обломки четвертого БПЛА нашли около ж/д переезда
© Фото : Светлана Камбулова/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области. 2 апреля 2025
Последствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области. 2 апреля 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары были потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС.
"Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда ул. Химической (марцевская стрелка)", - написала Камбулова в Telegram. Она уточнила, что специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом.
На данный момент официально пострадал один человек. Он получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия по оценке ущерба приступила к работе на всех объектах. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, добавила Камбулова.
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