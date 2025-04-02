https://ria.ru/20250402/bespilotnik-2008809463.html

В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА

В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025

В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА

Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:55:00+03:00

2025-04-02T08:55:00+03:00

2025-04-02T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары были потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС."Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда ул. Химической (марцевская стрелка)", - написала Камбулова в Telegram. Она уточнила, что специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом.На данный момент официально пострадал один человек. Он получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия по оценке ущерба приступила к работе на всех объектах. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, добавила Камбулова.

https://ria.ru/20250402/taganrog-2008781914.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, таганрог, ростовская область