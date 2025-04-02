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В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:55 02.04.2025 (обновлено: 11:33 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/bespilotnik-2008809463.html
В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА
В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025
В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА
Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:55:00+03:00
2025-04-02T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары были потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС."Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда ул. Химической (марцевская стрелка)", - написала Камбулова в Telegram. Она уточнила, что специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом.На данный момент официально пострадал один человек. Он получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия по оценке ущерба приступила к работе на всех объектах. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, добавила Камбулова.
https://ria.ru/20250402/taganrog-2008781914.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, таганрог, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге обнаружили обломки четвертого БПЛА

После ночной атаки на Таганрог обломки четвертого БПЛА нашли около ж/д переезда

© Фото : Светлана Камбулова/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области. 2 апреля 2025
Последствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области. 2 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Светлана Камбулова/Telegram
Последствия атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области. 2 апреля 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Обломки четвертого БПЛА обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на город, он упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина. Еще один БПЛА был обнаружен на переулке 1-й Новый. Пожары были потушены. К медикам обратились два человека. В городе ввели режим ЧС.
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"Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда ул. Химической (марцевская стрелка)", - написала Камбулова в Telegram. Она уточнила, что специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом.
На данный момент официально пострадал один человек. Он получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия по оценке ущерба приступила к работе на всех объектах. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, добавила Камбулова.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская область
 
 
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