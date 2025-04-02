https://ria.ru/20250402/bank-2008929261.html
ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году
ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году - РИА Новости, 02.04.2025
ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году
Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:22:00+03:00
2025-04-02T16:22:00+03:00
2025-04-02T16:43:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/64/1495846490_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_cdb97f1a3ecf0f9770b9886a0c73d23b.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Все участники (обсуждения ключевой ставки ЦБ 21 марта – ред.) согласились, что Банк России должен действовать так, чтобы инфляция вернулась к цели в 2026 году при любом развитии ситуации", – сказано в документе. ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. "При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России опирается на устойчивые тенденции в экономике, факторы длительного действия и придерживается консервативного подхода при оценке баланса инфляционных рисков на прогнозном горизонте. Поскольку проинфляционные риски от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики высоки, Банк России при выборе траектории ключевой ставки должен исходить из наиболее консервативного сценария, в том числе по внешним условиям", - говорится в документе. "Февральский базовый сценарий Банка России остается актуальным и предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции", - подчеркивают авторы.Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7-8%, на 2026-2027 годы – сохранил на уровне 4%. По итогам заседания совета директоров 21 марта регулятор сохранил этот прогноз.При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее в среду заявил, что исходя из динамики первого квартала, инфляция в РФ, по предварительным данным, складывается лучше февральского прогноза Банка России. По его словам, "требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень".
https://ria.ru/20250402/tsb-2008925103.html
https://ria.ru/20250402/stavka-2008858489.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/64/1495846490_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_51c756e3ac18b256ef504fe6fb2acdf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году
ЦБ: инфляция должна вернуться к цели в 2026 году при любом развитии ситуации
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Все участники (обсуждения ключевой ставки ЦБ
21 марта – ред.) согласились, что Банк России должен действовать так, чтобы инфляция вернулась к цели в 2026 году при любом развитии ситуации", – сказано в документе.
ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
"При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России опирается на устойчивые тенденции в экономике, факторы длительного действия и придерживается консервативного подхода при оценке баланса инфляционных рисков на прогнозном горизонте. Поскольку проинфляционные риски от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики высоки, Банк России при выборе траектории ключевой ставки должен исходить из наиболее консервативного сценария, в том числе по внешним условиям", - говорится в документе.
"Февральский базовый сценарий Банка России остается актуальным и предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции", - подчеркивают авторы.
Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции в РФ
на 2025 год до 7-8%, на 2026-2027 годы – сохранил на уровне 4%. По итогам заседания совета директоров 21 марта регулятор сохранил этот прогноз.
При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин
ранее в среду заявил, что исходя из динамики первого квартала, инфляция в РФ, по предварительным данным, складывается лучше февральского прогноза Банка России. По его словам, "требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень".