https://ria.ru/20250402/bank-2008929261.html

ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году

ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году - РИА Новости, 02.04.2025

ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году

Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:22:00+03:00

2025-04-02T16:22:00+03:00

2025-04-02T16:43:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/64/1495846490_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_cdb97f1a3ecf0f9770b9886a0c73d23b.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Все участники (обсуждения ключевой ставки ЦБ 21 марта – ред.) согласились, что Банк России должен действовать так, чтобы инфляция вернулась к цели в 2026 году при любом развитии ситуации", – сказано в документе. ЦБ РФ 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив "сигнал": теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. "При принятии решений по денежно-кредитной политике Банк России опирается на устойчивые тенденции в экономике, факторы длительного действия и придерживается консервативного подхода при оценке баланса инфляционных рисков на прогнозном горизонте. Поскольку проинфляционные риски от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики высоки, Банк России при выборе траектории ключевой ставки должен исходить из наиболее консервативного сценария, в том числе по внешним условиям", - говорится в документе. "Февральский базовый сценарий Банка России остается актуальным и предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции", - подчеркивают авторы.Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7-8%, на 2026-2027 годы – сохранил на уровне 4%. По итогам заседания совета директоров 21 марта регулятор сохранил этот прогноз.При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее в среду заявил, что исходя из динамики первого квартала, инфляция в РФ, по предварительным данным, складывается лучше февральского прогноза Банка России. По его словам, "требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень".

https://ria.ru/20250402/tsb-2008925103.html

https://ria.ru/20250402/stavka-2008858489.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия