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Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ - РИА Новости, 02.04.2025
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10:05 02.04.2025 (обновлено: 10:13 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/aktsiya-2008822906.html
Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ
Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ - РИА Новости, 02.04.2025
Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ
Более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам собрала Всероссийская акция "Игрушка ветерану", приуроченная к 80-й годовщине Великой Победы, сообщает... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:05:00+03:00
2025-04-02T10:13:00+03:00
россия
ветераны
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам собрала Всероссийская акция "Игрушка ветерану", приуроченная к 80-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого". Акция впервые была запущена в рамках Международной премии "Экология – дело каждого". Участие приняли взрослые и дети из российских регионов и ближнего зарубежья. Они создали своими руками плюшевых белых медведей – символ премии – и написали на открытках ветеранам добрые пожелания. Все подарки будут переданы фронтовикам, проживающим в разных городах страны. Принять участие в доброй акции и сказать участникам Великой Отечественной войны "спасибо" пожелали сотни россиян от Камчатки до Крыма. Воспитанники детских садов, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры прислали в адрес премии "Экология – дело каждого" трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки. "Прежде всего, я присоединяюсь ко всем теплым поздравлениям, которые прислали участники акции "Игрушка ветерану", состоявшейся в рамках премии "Экология – дело каждого". В преддверии 80-летия Великой Победы хочу пожелать фронтовикам долгих лет жизни, сердечного тепла и уверенности в благополучном будущем. Наши ветераны по праву могут гордиться молодым поколением. Мы получили сотни писем со всей страны", - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что в эти письма взрослые и дети вложили благодарность своих сердец, рассказали о своих фронтовиках, поделились теплом и передали низкий поклон ветеранам. "Мы получили около тысячи пушистых мишек, сотканных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен. Дорогие ветераны! Пусть ваши сердца всегда остаются молодыми и полными надежды. Вы наша гордость, наша история, наши герои! Ваша Победа в наших сердцах!" – подчеркнула Радионова. Глава Росприроднадзора отметила, что открытки, детские рисунки и игрушечный символ премии – белый мишка Умка – пришли из больших городов и маленьких сел. Активно приняли участие жители Камчатки, Новосибирска, Краснодара, Крыма, Мордовии, Омска и Орла. Много поздравлений подготовили ветеранам воспитанники московской школы №67 и учащиеся школы №3 города Бабаево Вологодской области. Но самое большое количество сувениров прислали участники акции из Пензенской области и Татарстана. Особые пожелания и письма пришли из Санкт-Петербурга с подписью "жители Ленинграда". С воодушевлением подхватили акцию сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора и их семьи, а также специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия. Трогательные письма пришли от районной станции юных натуралистов города Строитель.
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россия, ветераны, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Ветераны, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Светлана Радионова, Великая Отечественная война (1941-1945)
Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ

Свыше 1000 работ пришло в рамках акции "Игрушка ветерану"

© Фото : Пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ
Всероссийская акция Игрушка ветерану собрала больше 1000 работ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам собрала Всероссийская акция "Игрушка ветерану", приуроченная к 80-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Акция впервые была запущена в рамках Международной премии "Экология – дело каждого". Участие приняли взрослые и дети из российских регионов и ближнего зарубежья. Они создали своими руками плюшевых белых медведей – символ премии – и написали на открытках ветеранам добрые пожелания. Все подарки будут переданы фронтовикам, проживающим в разных городах страны.
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Вчера, 13:41
Принять участие в доброй акции и сказать участникам Великой Отечественной войны "спасибо" пожелали сотни россиян от Камчатки до Крыма. Воспитанники детских садов, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры прислали в адрес премии "Экология – дело каждого" трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки.
"Прежде всего, я присоединяюсь ко всем теплым поздравлениям, которые прислали участники акции "Игрушка ветерану", состоявшейся в рамках премии "Экология – дело каждого". В преддверии 80-летия Великой Победы хочу пожелать фронтовикам долгих лет жизни, сердечного тепла и уверенности в благополучном будущем. Наши ветераны по праву могут гордиться молодым поколением. Мы получили сотни писем со всей страны", - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она добавила, что в эти письма взрослые и дети вложили благодарность своих сердец, рассказали о своих фронтовиках, поделились теплом и передали низкий поклон ветеранам.
"Мы получили около тысячи пушистых мишек, сотканных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен. Дорогие ветераны! Пусть ваши сердца всегда остаются молодыми и полными надежды. Вы наша гордость, наша история, наши герои! Ваша Победа в наших сердцах!" – подчеркнула Радионова.
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Вчера, 10:13
Глава Росприроднадзора отметила, что открытки, детские рисунки и игрушечный символ премии – белый мишка Умка – пришли из больших городов и маленьких сел. Активно приняли участие жители Камчатки, Новосибирска, Краснодара, Крыма, Мордовии, Омска и Орла. Много поздравлений подготовили ветеранам воспитанники московской школы №67 и учащиеся школы №3 города Бабаево Вологодской области. Но самое большое количество сувениров прислали участники акции из Пензенской области и Татарстана. Особые пожелания и письма пришли из Санкт-Петербурга с подписью "жители Ленинграда". С воодушевлением подхватили акцию сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора и их семьи, а также специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия. Трогательные письма пришли от районной станции юных натуралистов города Строитель.
 
РоссияВетераныФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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