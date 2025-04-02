Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ
Свыше 1000 работ пришло в рамках акции "Игрушка ветерану"
© Фото : Пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" Всероссийская акция "Игрушка ветерану" собрала больше 1000 работ
© Фото : Пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам собрала Всероссийская акция "Игрушка ветерану", приуроченная к 80-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Акция впервые была запущена в рамках Международной премии "Экология – дело каждого". Участие приняли взрослые и дети из российских регионов и ближнего зарубежья. Они создали своими руками плюшевых белых медведей – символ премии – и написали на открытках ветеранам добрые пожелания. Все подарки будут переданы фронтовикам, проживающим в разных городах страны.
Принять участие в доброй акции и сказать участникам Великой Отечественной войны "спасибо" пожелали сотни россиян от Камчатки до Крыма. Воспитанники детских садов, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры прислали в адрес премии "Экология – дело каждого" трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки.
"Прежде всего, я присоединяюсь ко всем теплым поздравлениям, которые прислали участники акции "Игрушка ветерану", состоявшейся в рамках премии "Экология – дело каждого". В преддверии 80-летия Великой Победы хочу пожелать фронтовикам долгих лет жизни, сердечного тепла и уверенности в благополучном будущем. Наши ветераны по праву могут гордиться молодым поколением. Мы получили сотни писем со всей страны", - сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она добавила, что в эти письма взрослые и дети вложили благодарность своих сердец, рассказали о своих фронтовиках, поделились теплом и передали низкий поклон ветеранам.
"Мы получили около тысячи пушистых мишек, сотканных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен. Дорогие ветераны! Пусть ваши сердца всегда остаются молодыми и полными надежды. Вы наша гордость, наша история, наши герои! Ваша Победа в наших сердцах!" – подчеркнула Радионова.
Глава Росприроднадзора отметила, что открытки, детские рисунки и игрушечный символ премии – белый мишка Умка – пришли из больших городов и маленьких сел. Активно приняли участие жители Камчатки, Новосибирска, Краснодара, Крыма, Мордовии, Омска и Орла. Много поздравлений подготовили ветеранам воспитанники московской школы №67 и учащиеся школы №3 города Бабаево Вологодской области. Но самое большое количество сувениров прислали участники акции из Пензенской области и Татарстана. Особые пожелания и письма пришли из Санкт-Петербурга с подписью "жители Ленинграда". С воодушевлением подхватили акцию сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора и их семьи, а также специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия. Трогательные письма пришли от районной станции юных натуралистов города Строитель.