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Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран

Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран

Прокуроры через суд обратили в доход государства российские активы резидентов недружественных стран на 56 миллиардов рублей и предотвратили вывод за рубеж 25... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:25:00+03:00

2025-04-02T11:25:00+03:00

2025-04-02T11:31:00+03:00

экономика

россия

игорь краснов

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуроры через суд обратили в доход государства российские активы резидентов недружественных стран на 56 миллиардов рублей и предотвратили вывод за рубеж 25 миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересам нашей страны. В суде мы доказали незаконность их действий и обратили их активы на 56 миллиардов рублей в федеральную собственность, не допустили вывода за рубеж 25 миллиардов рублей", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Ранее Краснов сообщал, что Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем, всего же было возвращено имущества на 2,4 триллиона рублей. В среду он пояснил, что это свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая те же стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, игорь краснов, совет федерации рф