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Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран - РИА Новости, 02.04.2025
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11:25 02.04.2025 (обновлено: 11:31 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/aktivy-2008844386.html
Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран
Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран
Прокуроры через суд обратили в доход государства российские активы резидентов недружественных стран на 56 миллиардов рублей и предотвратили вывод за рубеж 25... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:25:00+03:00
2025-04-02T11:31:00+03:00
экономика
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуроры через суд обратили в доход государства российские активы резидентов недружественных стран на 56 миллиардов рублей и предотвратили вывод за рубеж 25 миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации. "Ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересам нашей страны. В суде мы доказали незаконность их действий и обратили их активы на 56 миллиардов рублей в федеральную собственность, не допустили вывода за рубеж 25 миллиардов рублей", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. Ранее Краснов сообщал, что Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем, всего же было возвращено имущества на 2,4 триллиона рублей. В среду он пояснил, что это свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая те же стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель.
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экономика, россия, игорь краснов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран

Краснов: государству вернули 15 тысяч объектов и 120 тысяч га земель в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуроры через суд обратили в доход государства российские активы резидентов недружественных стран на 56 миллиардов рублей и предотвратили вывод за рубеж 25 миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации.
"Ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересам нашей страны. В суде мы доказали незаконность их действий и обратили их активы на 56 миллиардов рублей в федеральную собственность, не допустили вывода за рубеж 25 миллиардов рублей", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Ранее Краснов сообщал, что Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем, всего же было возвращено имущества на 2,4 триллиона рублей.
В среду он пояснил, что это свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая те же стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября 2024, 22:28
 
ЭкономикаРоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФ
 
 
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