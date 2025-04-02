Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран
Краснов: государству вернули 15 тысяч объектов и 120 тысяч га земель в 2024 году
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прокуроры через суд обратили в доход государства российские активы резидентов недружественных стран на 56 миллиардов рублей и предотвратили вывод за рубеж 25 миллиардов рублей, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Совете Федерации.
"Ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных стран, которые они использовали в ущерб интересам нашей страны. В суде мы доказали незаконность их действий и обратили их активы на 56 миллиардов рублей в федеральную собственность, не допустили вывода за рубеж 25 миллиардов рублей", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Ранее Краснов сообщал, что Россия в 2024 году вернула в госсобственность пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем, всего же было возвращено имущества на 2,4 триллиона рублей.
В среду он пояснил, что это свыше 15 тысяч незаконно отчужденных объектов, включая те же стратегические предприятия, а также 120 тысяч гектаров земель.
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября 2024, 22:28