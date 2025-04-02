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Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться - РИА Новости, 02.04.2025
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17:29 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008945928.html
Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться
Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться - РИА Новости, 02.04.2025
Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться
Спрос на путевки из России в Абхазию начал восстанавливаться и на май уже на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:29:00+03:00
2025-04-02T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спрос на путевки из России в Абхазию начал восстанавливаться и на май уже на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии "На текущий момент уровень спроса на туры в Абхазию с заездами с начала по конец мая 2025 года практически на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года", - сообщили в союзе со ссылкой на компанию "Слетать.ру". При этом в сообщении добавили, что уровень спроса на туры в Абхазию с заездами с начала июня по конец августа пока на 23,2% уступает аналогичным показателям прошлого года. Ранее в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая. В свою очередь в пресс-службе группы "Мантера" заявили агентству, что кардинальных изменений спроса на размещение в Сочи в связи с этим не ожидают. "Расстояние от аэропорта Сухума до основных туристических локаций Абхазии превышает путь от аэропорта Сочи до популярных абхазских направлений, таких как Гагра и Пицунда. Текущая ситуация показывает четкое разделение туристического потока: туристы, планирующие отдых в Абхазии, традиционно выбирают это направление, и не обязательно воздушным путем. Аналогично, гости, ориентированные на отдых в Сочи, вряд ли изменят свои предпочтения исключительно из-за открытия авиасообщения", - пояснили в компании.
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абхазия, россия, российский союз туриндустрии (рст), туризм, новости - туризм, в мире
Абхазия, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, Новости - Туризм, В мире
Спрос на туры в Абхазию начал восстанавливаться

РСТ: спрос на туры из России в Абхазию начал восстанавливаться

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАэропорт Сухума
Аэропорт Сухума - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спрос на путевки из России в Абхазию начал восстанавливаться и на май уже на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии
"На текущий момент уровень спроса на туры в Абхазию с заездами с начала по конец мая 2025 года практически на 1,4% превышает аналогичные показатели прошлого года", - сообщили в союзе со ссылкой на компанию "Слетать.ру".
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При этом в сообщении добавили, что уровень спроса на туры в Абхазию с заездами с начала июня по конец августа пока на 23,2% уступает аналогичным показателям прошлого года.
Ранее в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что авиасообщение между Россией и Абхазией начнется с 1 мая.
В свою очередь в пресс-службе группы "Мантера" заявили агентству, что кардинальных изменений спроса на размещение в Сочи в связи с этим не ожидают.
"Расстояние от аэропорта Сухума до основных туристических локаций Абхазии превышает путь от аэропорта Сочи до популярных абхазских направлений, таких как Гагра и Пицунда. Текущая ситуация показывает четкое разделение туристического потока: туристы, планирующие отдых в Абхазии, традиционно выбирают это направление, и не обязательно воздушным путем. Аналогично, гости, ориентированные на отдых в Сочи, вряд ли изменят свои предпочтения исключительно из-за открытия авиасообщения", - пояснили в компании.
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