https://ria.ru/20250401/zelenskiy-2008666869.html

Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ

Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 01.04.2025

Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ

Офис Владимира Зеленского начал подготовку к выборам президента Украины, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:01:00+03:00

2025-04-01T15:01:00+03:00

2025-04-01T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского начал подготовку к выборам президента Украины, пишет "Страна.ua"."Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. Но в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в нынешнем году закончится. А потому к выборам надо готовиться заранее. И работа уже началась", — сообщило издание со ссылкой на источник в офисе Зеленского.По данным СМИ, дата проведения выборов будет зависеть в первую очередь от уверенности офиса Зеленского в его победе.Ключевым для подготовки к голосованию источник считает главу Минцифры Украины Михаила Федорова, так как один из обсуждаемых вариантов предполагает использование государственного приложения "Дия". Офис Зеленского рассматривает возможность прямой корректировки результатов цифрового голосования в нужную сторону.Собеседник издания добавил, что наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет Валерий Залужный. Сфабрикованные результаты соцопросов, где лидирует первый, а второй все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома ВСУ и призваны демотивировать его к участию в выборах.В конце прошлой недели журнал Economist сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что в случае полного прекращения огня в апреле они могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.В начале марта находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС, сообщила, что проголосовать за него готовы менее 16% граждан.

https://ria.ru/20250331/sharij-2008347264.html

https://ria.ru/20250325/dubinskiy-2007077729.html

https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006881474.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, вооруженные силы украины, верховная рада украины