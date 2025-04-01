Офис Зеленского начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ
Офис Зеленского начал подготовку к выборам президента Украины
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского начал подготовку к выборам президента Украины, пишет "Страна.ua".
"Подготовка к переизбранию Зеленского на второй срок действительно активизировалась. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. Но в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в нынешнем году закончится. А потому к выборам надо готовиться заранее. И работа уже началась", — сообщило издание со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
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По данным СМИ, дата проведения выборов будет зависеть в первую очередь от уверенности офиса Зеленского в его победе.
Ключевым для подготовки к голосованию источник считает главу Минцифры Украины Михаила Федорова, так как один из обсуждаемых вариантов предполагает использование государственного приложения "Дия". Офис Зеленского рассматривает возможность прямой корректировки результатов цифрового голосования в нужную сторону.
Собеседник издания добавил, что наибольшую угрозу для Зеленского в президентской гонке представляет Валерий Залужный. Сфабрикованные результаты соцопросов, где лидирует первый, а второй все больше теряет доверие украинских граждан, нацелены в том числе и на экс-главкома ВСУ и призваны демотивировать его к участию в выборах.
В конце прошлой недели журнал Economist сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что в случае полного прекращения огня в апреле они могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.
Срок его полномочий истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В начале марта находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, на самом же деле население страны его ненавидит. В феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС, сообщила, что проголосовать за него готовы менее 16% граждан.