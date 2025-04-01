https://ria.ru/20250401/vystavka-2008575596.html

В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу

В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу - РИА Новости, 01.04.2025

В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу

Выставка, посвященная вкладу советских ученых в победу в Великой Отечественной войне, открылась в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО),... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:13:00+03:00

2025-04-01T10:13:00+03:00

2025-04-01T10:13:00+03:00

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россия

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великая отечественная война (1941-1945)

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выставка, посвященная вкладу советских ученых в победу в Великой Отечественной войне, открылась в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО), передает корреспондент РИА Новости. Экспозицию открыл председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На выставке представлены архивные документы и экспонаты периода Великой Отечественной войны, материалы об изобретателях и ученых, работавших в годы войны, и их трудовых и научных подвигах. Кроме того, в экспозицию вошли некоторые современные отечественные разработки и изобретения, которые сегодня успешно применяются в зоне СВО. "На выставке, словно перекликаясь друг с другом, представлены и образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и современные разработки, которые применяются сегодня в зоне специальной военной операции", - сказал Нарышкин. По его словам, в годы Великой Отечественной войны буквально вся страна работала на нужды фронта, на сотнях предприятий оборонно-промышленного комплекса трудились инженеры, рабочие, конструкторы, все они твердо знали, что каждый произведенный снаряд, мина, танк, боевой самолет приближают долгожданную победу. "Именно такими мотивами и сегодня руководствуются сотни и сотни производственных коллективов оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Времена меняются, но талант, смекалка и стремление внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение ее безопасности, остаются такими же", - подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей нарышкин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), здоровье - общество, наука