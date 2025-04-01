https://ria.ru/20250401/vystavka-2008575596.html
В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу
В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу - РИА Новости, 01.04.2025
В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу
Выставка, посвященная вкладу советских ученых в победу в Великой Отечественной войне, открылась в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО),... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:13:00+03:00
2025-04-01T10:13:00+03:00
2025-04-01T10:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сергей нарышкин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
здоровье - общество
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008572238_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_355b14e104197dedb753ba405aaa207b.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выставка, посвященная вкладу советских ученых в победу в Великой Отечественной войне, открылась в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО), передает корреспондент РИА Новости. Экспозицию открыл председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На выставке представлены архивные документы и экспонаты периода Великой Отечественной войны, материалы об изобретателях и ученых, работавших в годы войны, и их трудовых и научных подвигах. Кроме того, в экспозицию вошли некоторые современные отечественные разработки и изобретения, которые сегодня успешно применяются в зоне СВО. "На выставке, словно перекликаясь друг с другом, представлены и образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и современные разработки, которые применяются сегодня в зоне специальной военной операции", - сказал Нарышкин. По его словам, в годы Великой Отечественной войны буквально вся страна работала на нужды фронта, на сотнях предприятий оборонно-промышленного комплекса трудились инженеры, рабочие, конструкторы, все они твердо знали, что каждый произведенный снаряд, мина, танк, боевой самолет приближают долгожданную победу. "Именно такими мотивами и сегодня руководствуются сотни и сотни производственных коллективов оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Времена меняются, но талант, смекалка и стремление внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение ее безопасности, остаются такими же", - подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20250317/osvobozhdenie-2005046651.html
https://ria.ru/20250324/osvobozhdenie-2006896933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008572238_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_302bedf543254e3360cd620de4b6c617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), здоровье - общество, наука
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сергей Нарышкин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Здоровье - Общество, Наука
В Москве открылась выставка о вкладе советских ученых в победу
В Москве в Доме РИО открылась выставка о вкладе советских ученых в победу в ВОВ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выставка, посвященная вкладу советских ученых в победу в Великой Отечественной войне, открылась в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО), передает корреспондент РИА Новости.
Экспозицию открыл председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
.
На выставке представлены архивные документы и экспонаты периода Великой Отечественной войны, материалы об изобретателях и ученых, работавших в годы войны, и их трудовых и научных подвигах. Кроме того, в экспозицию вошли некоторые современные отечественные разработки и изобретения, которые сегодня успешно применяются в зоне СВО.
«
"На выставке, словно перекликаясь друг с другом, представлены и образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и современные разработки, которые применяются сегодня в зоне специальной военной операции", - сказал Нарышкин.
По его словам, в годы Великой Отечественной войны буквально вся страна работала на нужды фронта, на сотнях предприятий оборонно-промышленного комплекса трудились инженеры, рабочие, конструкторы, все они твердо знали, что каждый произведенный снаряд, мина, танк, боевой самолет приближают долгожданную победу.
"Именно такими мотивами и сегодня руководствуются сотни и сотни производственных коллективов оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Времена меняются, но талант, смекалка и стремление внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение ее безопасности, остаются такими же", - подчеркнул Нарышкин.