Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года
Президент Сербии Вучич назвал встречу с Путиным 9 мая первой за 3,5 года
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года.
Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
"Когда мы (Совет нацбезопасности Сербии после начала СВО – ред.) согласились с фактом того, что это вторжение не соответствует международному праву, я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним. Потому что у меня до сих пор есть друзья в Кремле и в некоторых других странах. А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", - заявил Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.
По его словам, последний раз он встречался с российским лидером 25 ноября 2021 года в Сочи, а всего провел с ним 20 личных встреч и десятки телефонных разговоров. Вучич также подсчитал, что 2-3 раза встречался с президентом США Дональдом Трампом, 12 раз с председателем КНР Си Цзиньпином и девять раз с Владимиром Зеленским.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.