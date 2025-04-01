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Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года - РИА Новости, 01.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:11 01.04.2025 (обновлено: 23:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/vuchich-2008778383.html
Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года
Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года - РИА Новости, 01.04.2025
Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T23:11:00+03:00
2025-04-01T23:21:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года. Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года. "Когда мы (Совет нацбезопасности Сербии после начала СВО – ред.) согласились с фактом того, что это вторжение не соответствует международному праву, я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним. Потому что у меня до сих пор есть друзья в Кремле и в некоторых других странах. А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", - заявил Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу. По его словам, последний раз он встречался с российским лидером 25 ноября 2021 года в Сочи, а всего провел с ним 20 личных встреч и десятки телефонных разговоров. Вучич также подсчитал, что 2-3 раза встречался с президентом США Дональдом Трампом, 12 раз с председателем КНР Си Цзиньпином и девять раз с Владимиром Зеленским. В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20250317/serbija-2005475303.html
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006855453.html
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в мире, сербия, россия, украина, александр вучич, владимир путин, роберт фицо, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Сербия, Россия, Украина, Александр Вучич, Владимир Путин, Роберт Фицо, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вучич заявил, что его встреча с Путиным в мае станет первой за 3,5 года

Президент Сербии Вучич назвал встречу с Путиным 9 мая первой за 3,5 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года.
Ранее президент Сербии сообщил о планах приехать с премьером Словакии Робертом Фицо 9 мая на празднование 80-летней годовщины Победы над фашизмом в Москве и присутствовать на параде Победы. Вучич проводил телефонные разговоры с президентом РФ в октябре 2024 года на 80-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне и 7 марта 2025 года.
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"Когда мы (Совет нацбезопасности Сербии после начала СВО – ред.) согласились с фактом того, что это вторжение не соответствует международному праву, я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним. Потому что у меня до сих пор есть друзья в Кремле и в некоторых других странах. А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", - заявил Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.
По его словам, последний раз он встречался с российским лидером 25 ноября 2021 года в Сочи, а всего провел с ним 20 личных встреч и десятки телефонных разговоров. Вучич также подсчитал, что 2-3 раза встречался с президентом США Дональдом Трампом, 12 раз с председателем КНР Си Цзиньпином и девять раз с Владимиром Зеленским.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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