https://ria.ru/20250401/vsu-2008563520.html

Объекты энергетики стали одной из главных целей ВСУ в ЛНР, заявил Марочко

Объекты энергетики стали одной из главных целей ВСУ в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 01.04.2025

Объекты энергетики стали одной из главных целей ВСУ в ЛНР, заявил Марочко

Ситуация на линии соприкосновения в ЛНР в марте обострилась, под ударом оказались объекты энергетики в регионе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:23:00+03:00

2025-04-01T09:23:00+03:00

2025-04-01T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

владимир путин

дональд трамп

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в ЛНР в марте обострилась, под ударом оказались объекты энергетики в регионе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Ситуация на линии боевого соприкосновения обострилась (в марте - ред.) Невзирая на достигнутые договоренности, украинские боевики продолжают наносить удары по энергетической системе. В ЛНР под ударом оказались газораспределительные и электроподстанции", - заявил Марочко. Он подчеркнул, что в марте в результате обстрелов ВСУ были жертвы вреди мирного населения. "К сожалению, в результате обстрелов прифронтовых районов есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. Также целью вооруженных формирований Украины стали представители СМИ, медики и спасатели… Опасность новых провокаций и террористических акций со стороны Украины сохраняется", - подчеркнул Марочко. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению, это происходит на фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, отметил посол МИД РФ, в конце марта в результате преднамеренных действий украинских боевиков пострадали сразу девять представителей российских СМИ: четыре человека погибли и пять получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные силы Украины в период с 18 марта по 31 марта включительно нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики свыше двух десятков раз, было совершено 23 атаки, шесть из которых были полностью нейтрализованы силами российской ПВО, подсчитало РИА Новости.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006159698.html

https://ria.ru/20250331/pushilin-2008334323.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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андрей марочко, владимир путин, дональд трамп, безопасность