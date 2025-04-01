https://ria.ru/20250401/van-2008545599.html

Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня

Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня

Принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T05:55:00+03:00

2025-04-01T05:55:00+03:00

2025-04-01T09:10:00+03:00

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. Он напомнил, что в этому году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации. "В опубликованной Китаем, США и Великобританией Каирской декларации в 1943 году четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ван И отметил, что в Потсдамской декларации, принятой в 1945 году КНР, США, Великобританией и СССР, подтверждено, что положения Каирской декларации подлежат безусловному выполнению. 15 августа того же года Япония приняла условия Потсдамской декларации, объявила о безоговорочной капитуляции и затем подписала акт о капитуляции, взяв на себя обязательство добросовестно выполнять все положения Потсдамской декларации. "Данная серия документов, обладающих международной юридической силой, недвусмысленно подтвердила суверенитет Китая над Тайванем и заложила фундамент послевоенного мироустройства. Эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. Они подтверждают, что Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, а также любые формы подавления идентичности тайваньских соотечественников как китайцев неприемлемы", - отметил глава МИД Китая. Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/tayvan-2008544274.html

https://ria.ru/20250330/pentagon-2008196330.html

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в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик)