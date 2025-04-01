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Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня - РИА Новости, 01.04.2025
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05:55 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/van-2008545599.html
Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня
Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня
Принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T05:55:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию. Он напомнил, что в этому году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации. "В опубликованной Китаем, США и Великобританией Каирской декларации в 1943 году четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ван И отметил, что в Потсдамской декларации, принятой в 1945 году КНР, США, Великобританией и СССР, подтверждено, что положения Каирской декларации подлежат безусловному выполнению. 15 августа того же года Япония приняла условия Потсдамской декларации, объявила о безоговорочной капитуляции и затем подписала акт о капитуляции, взяв на себя обязательство добросовестно выполнять все положения Потсдамской декларации. "Данная серия документов, обладающих международной юридической силой, недвусмысленно подтвердила суверенитет Китая над Тайванем и заложила фундамент послевоенного мироустройства. Эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. Они подтверждают, что Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, а также любые формы подавления идентичности тайваньских соотечественников как китайцев неприемлемы", - отметил глава МИД Китая. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/tayvan-2008544274.html
https://ria.ru/20250330/pentagon-2008196330.html
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в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, Тайвань, США, Ван И (политик)
Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня

Глава МИД КНР Ван И: принадлежность Тайваня Китаю не подлежит сомнению

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию.
Он напомнил, что в этому году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И назвал возвращение Тайваня в лоно Китая важным итогом Второй Мировой
Вчера, 05:36
"В опубликованной Китаем, США и Великобританией Каирской декларации в 1943 году четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ван И отметил, что в Потсдамской декларации, принятой в 1945 году КНР, США, Великобританией и СССР, подтверждено, что положения Каирской декларации подлежат безусловному выполнению. 15 августа того же года Япония приняла условия Потсдамской декларации, объявила о безоговорочной капитуляции и затем подписала акт о капитуляции, взяв на себя обязательство добросовестно выполнять все положения Потсдамской декларации.
"Данная серия документов, обладающих международной юридической силой, недвусмысленно подтвердила суверенитет Китая над Тайванем и заложила фундамент послевоенного мироустройства. Эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. Они подтверждают, что Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, а также любые формы подавления идентичности тайваньских соотечественников как китайцев неприемлемы", - отметил глава МИД Китая.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Глава Пентагона назвал защиту Тайваня главным приоритетом, сообщает WP
30 марта, 02:42
 
В миреКитайТайваньСШАВан И (политик)
 
 
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