Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня
Глава МИД КНР Ван И: принадлежность Тайваня Китаю не подлежит сомнению
© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Принадлежность Тайваня Китаю закреплена международными документами и не подлежит сомнению, заявил глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию.
Он напомнил, что в этому году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации.
"В опубликованной Китаем, США и Великобританией Каирской декларации в 1943 году четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ван И отметил, что в Потсдамской декларации, принятой в 1945 году КНР, США, Великобританией и СССР, подтверждено, что положения Каирской декларации подлежат безусловному выполнению. 15 августа того же года Япония приняла условия Потсдамской декларации, объявила о безоговорочной капитуляции и затем подписала акт о капитуляции, взяв на себя обязательство добросовестно выполнять все положения Потсдамской декларации.
"Данная серия документов, обладающих международной юридической силой, недвусмысленно подтвердила суверенитет Китая над Тайванем и заложила фундамент послевоенного мироустройства. Эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. Они подтверждают, что Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, а также любые формы подавления идентичности тайваньских соотечественников как китайцев неприемлемы", - отметил глава МИД Китая.