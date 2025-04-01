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"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине - РИА Новости, 01.04.2025
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14:48 01.04.2025 (обновлено: 16:18 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraine-2008661478.html
"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине
"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине - РИА Новости, 01.04.2025
"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине
Украина первой нарушила договоренности с Россией, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:48:00+03:00
2025-04-01T16:18:00+03:00
в мире
украина
россия
борис ельцин
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украина первой нарушила договоренности с Россией, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano."Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года Кучмой и Ельциным, начав свое движение к пропасти. Этот договор, также известный как "великий договор", обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот", — говорится в материале.Автор статьи напомнил об агрессивной политике НАТО по включению Польши в альянс, из-за чего первый российский президент Борис Ельцин, "который догадывался об этих действиях, поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО"."Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявила о возможности включения Украины в свой состав", — отмечается в тексте.При этом, как поясняет автор, военные учения Североатлантического альянса на Украине также являются недружественным шагом, нарушающим договоренности страны с Россией, а отказ "от продления Договора о дружбе 1997 года положил конец "Будапештскому меморандуму".В конце сентября 2022-го Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.В конце февраля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.В середине марта генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вступление Киева в блок больше не стоит на повестке дня.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html
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в мире, украина, россия, борис ельцин, владимир зеленский, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Россия, Борис Ельцин, Владимир Зеленский, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине

FQ: Украина первой нарушила договоренности с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikУкраинские флаги
Украинские флаги - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Украинские флаги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украина первой нарушила договоренности с Россией, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano.
"Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года Кучмой и Ельциным, начав свое движение к пропасти. Этот договор, также известный как "великий договор", обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Автор статьи напомнил об агрессивной политике НАТО по включению Польши в альянс, из-за чего первый российский президент Борис Ельцин, "который догадывался об этих действиях, поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО".
"Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявила о возможности включения Украины в свой состав", — отмечается в тексте.
При этом, как поясняет автор, военные учения Североатлантического альянса на Украине также являются недружественным шагом, нарушающим договоренности страны с Россией, а отказ "от продления Договора о дружбе 1997 года положил конец "Будапештскому меморандуму".
В конце сентября 2022-го Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В конце февраля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.
В середине марта генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вступление Киева в блок больше не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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