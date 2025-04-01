https://ria.ru/20250401/ukraine-2008661478.html

"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине

"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине - РИА Новости, 01.04.2025

"Положил конец": на Западе сделали признание об Украине

Украина первой нарушила договоренности с Россией, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:48:00+03:00

2025-04-01T14:48:00+03:00

2025-04-01T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украина первой нарушила договоренности с Россией, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano."Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года Кучмой и Ельциным, начав свое движение к пропасти. Этот договор, также известный как "великий договор", обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот", — говорится в материале.Автор статьи напомнил об агрессивной политике НАТО по включению Польши в альянс, из-за чего первый российский президент Борис Ельцин, "который догадывался об этих действиях, поспешил предотвратить вступление Украины в НАТО"."Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявила о возможности включения Украины в свой состав", — отмечается в тексте.При этом, как поясняет автор, военные учения Североатлантического альянса на Украине также являются недружественным шагом, нарушающим договоренности страны с Россией, а отказ "от продления Договора о дружбе 1997 года положил конец "Будапештскому меморандуму".В конце сентября 2022-го Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.В конце февраля Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.В середине марта генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вступление Киева в блок больше не стоит на повестке дня.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html

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в мире, украина, россия, борис ельцин, владимир зеленский, киев, йенс столтенберг, нато