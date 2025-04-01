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Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
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00:32 01.04.2025 (обновлено: 00:33 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526703.html
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И
Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:32:00+03:00
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в мире
украина
мид кнр
россия
китай
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И."Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526223.html
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в мире, украина, мид кнр, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, МИД КНР, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И

Ван И: позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам расходятся

© AP Photo / Yuki IwamuraГлава МИД Китая Ван И
Глава МИД Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Глава МИД Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И.
"Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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В миреУкраинаМИД КНРРоссияКитайВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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