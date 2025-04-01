https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526703.html

Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И

Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И

Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:32:00+03:00

2025-04-01T00:32:00+03:00

2025-04-01T00:33:00+03:00

в мире

украина

мид кнр

россия

китай

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975329251_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b9b529675eae25f761189eace44ee1.jpg

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И."Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526223.html

украина

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, мид кнр, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков