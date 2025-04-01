https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526703.html
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И
Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:32:00+03:00
2025-04-01T00:32:00+03:00
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам сильно расходятся, путь к миру еще далек, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Китая Ван И."Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид кнр, россия, китай, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, МИД КНР, Россия, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Путь к миру на Украине еще далек, заявил Ван И
Ван И: позиции сторон украинского конфликта по ключевым вопросам расходятся