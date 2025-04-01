Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И
Ван И: Пекин призывает стороны украинского конфликта продолжать переговоры
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам. Президент (РФ Владимир) Путин и президент (США Дональд) Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
По его мнению, "шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный - стоит его сделать".
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"Лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться", - подчеркнул глава китайской дипломатии.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.