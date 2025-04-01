Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 01.04.2025 (обновлено: 00:26 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526223.html
Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И
Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И
Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T00:23:00+03:00
2025-04-01T00:26:00+03:00
в мире
украина
мид кнр
россия
сша
ван и (политик)
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_91d6b251c3c6d1a125ed991996ab66bd.jpg
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И."Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам. Президент (РФ Владимир) Путин и президент (США Дональд) Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").По его мнению, "шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный - стоит его сделать"."Лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться", - подчеркнул глава китайской дипломатии.Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html
https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_f1d300c98fb3f71a2c4c2fb64112b876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мид кнр, россия, сша, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров
В мире, Украина, МИД КНР, Россия, США, Ван И (политик), Владимир Путин, Сергей Лавров
Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И

Ван И: Пекин призывает стороны украинского конфликта продолжать переговоры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам. Президент (РФ Владимир) Путин и президент (США Дональд) Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Это не тупик": на Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
Вчера, 17:02
По его мнению, "шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный - стоит его сделать".
«
"Лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться", - подчеркнул глава китайской дипломатии.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
28 марта, 20:34
 
В миреУкраинаМИД КНРРоссияСШАВан И (политик)Владимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала