https://ria.ru/20250401/ukraina-2008526223.html

Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И

Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Ситуация на поле боя на Украине непростая, заявил Ван И

Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:23:00+03:00

2025-04-01T00:23:00+03:00

2025-04-01T00:26:00+03:00

в мире

украина

мид кнр

россия

сша

ван и (политик)

владимир путин

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_91d6b251c3c6d1a125ed991996ab66bd.jpg

ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И."Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам. Президент (РФ Владимир) Путин и президент (США Дональд) Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").По его мнению, "шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный - стоит его сделать"."Лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться", - подчеркнул глава китайской дипломатии.Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, мид кнр, россия, сша, ван и (политик), владимир путин, сергей лавров