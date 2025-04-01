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Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете - РИА Новости, 01.04.2025
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Туризм
 
09:04 01.04.2025 (обновлено: 17:54 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/turist-2008558559.html
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете - РИА Новости, 01.04.2025
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете
Один турист из России и один гражданин Таиланда, капитан туристического катера, получили ожоги в результате пожара на катере во время стоянки у острова Майтхон... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:04:00+03:00
2025-04-01T17:54:00+03:00
туризм
пхукет (остров)
россия
новости - туризм
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БАНГКОК, 1 апр – РИА Новости. Один турист из России и один гражданин Таиланда, капитан туристического катера, получили ожоги в результате пожара на катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета, сообщает во вторник информационный центр администрации провинции Пхукет."На катере произошло возгорание и начался пожар, ожоги получили капитан катера и один турист из России", - говорится в сообщении.По данным инфоцентра, на момент возгорания на катере находились только капитан и один россиянин, остальные пассажиры, более 30 туристов из России и Казахстана, а также члены экипажа были на берегу либо в воде, они не пострадали.На помощь в тушении пожара на остров Майтхон, находящийся в 15 минутах хода от Пхукета на скоростном катере, отправились катер пожарной полиции Пхукета, малый патрульный корабль военно-морских сил Таиланда "Хуахин" и катер, принадлежащий администрации провинции, говорится в сообщении.Пострадавших отвезли в больницу на Пхукет, остальных туристов и членов экипажа загоревшегося катера перевезли также на Пхукет для дальнейшей доставки по домам и в гостиницы, в которых они остановились, сообщает инфоцентр.
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Пожар на катере у побережья Пхукета
Жительница Узбекистана, по сути спасаясь, сняла из воды, как загорался туристический катер у побережья Пхукета, на котором она еще недавно была. Сама история произошла с утра – на борту были 33 туриста, в результате пожара пострадали 4 россиян. Очевидица рассказала РИА Новости, что от катера с самого начала странно пахло – керосином или краской. Экипаж это никак не объяснил. В лодке уже были спасательные жилеты, которые их сразу попросили надеть. После выхода в море катер замедлился, его начали чинить при работающем двигателе. Туристам предложили незапланированный снорклинг. Очевидица согласилась, а после, оставшись в море, услышала хлопок и увидела, как все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду!"
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пхукет (остров), россия, новости - туризм, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм, Таиланд
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете

Турист из РФ получил ожоги при пожаре на катере у острова Майтхон на Пхукете

© Фото : Phuket marine office/Thai Maritime Enforcement Command CentreПожар на катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета
Пожар на катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Phuket marine office/Thai Maritime Enforcement Command Centre
Пожар на катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета
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БАНГКОК, 1 апр – РИА Новости. Один турист из России и один гражданин Таиланда, капитан туристического катера, получили ожоги в результате пожара на катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета, сообщает во вторник информационный центр администрации провинции Пхукет.
"На катере произошло возгорание и начался пожар, ожоги получили капитан катера и один турист из России", - говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, на момент возгорания на катере находились только капитан и один россиянин, остальные пассажиры, более 30 туристов из России и Казахстана, а также члены экипажа были на берегу либо в воде, они не пострадали.
На помощь в тушении пожара на остров Майтхон, находящийся в 15 минутах хода от Пхукета на скоростном катере, отправились катер пожарной полиции Пхукета, малый патрульный корабль военно-морских сил Таиланда "Хуахин" и катер, принадлежащий администрации провинции, говорится в сообщении.
Пострадавших отвезли в больницу на Пхукет, остальных туристов и членов экипажа загоревшегося катера перевезли также на Пхукет для дальнейшей доставки по домам и в гостиницы, в которых они остановились, сообщает инфоцентр.
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