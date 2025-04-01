https://ria.ru/20250401/turist-2008558559.html
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете - РИА Новости, 01.04.2025
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете
Один турист из России и один гражданин Таиланда, капитан туристического катера, получили ожоги в результате пожара на катере во время стоянки у острова Майтхон... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:04:00+03:00
2025-04-01T09:04:00+03:00
2025-04-01T17:54:00+03:00
туризм
пхукет (остров)
россия
новости - туризм
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008567264_0:0:790:444_1920x0_80_0_0_b2d755a322f299c238bd8c1988d37923.jpg
БАНГКОК, 1 апр – РИА Новости. Один турист из России и один гражданин Таиланда, капитан туристического катера, получили ожоги в результате пожара на катере во время стоянки у острова Майтхон неподалеку от Пхукета, сообщает во вторник информационный центр администрации провинции Пхукет."На катере произошло возгорание и начался пожар, ожоги получили капитан катера и один турист из России", - говорится в сообщении.По данным инфоцентра, на момент возгорания на катере находились только капитан и один россиянин, остальные пассажиры, более 30 туристов из России и Казахстана, а также члены экипажа были на берегу либо в воде, они не пострадали.На помощь в тушении пожара на остров Майтхон, находящийся в 15 минутах хода от Пхукета на скоростном катере, отправились катер пожарной полиции Пхукета, малый патрульный корабль военно-морских сил Таиланда "Хуахин" и катер, принадлежащий администрации провинции, говорится в сообщении.Пострадавших отвезли в больницу на Пхукет, остальных туристов и членов экипажа загоревшегося катера перевезли также на Пхукет для дальнейшей доставки по домам и в гостиницы, в которых они остановились, сообщает инфоцентр.
https://ria.ru/20250201/avtobus-1996776314.html
пхукет (остров)
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008567264_0:0:701:525_1920x0_80_0_0_bd99961e65299f677caf1e7d6dc5d8e3.jpg
Пожар на катере у побережья Пхукета
Жительница Узбекистана, по сути спасаясь, сняла из воды, как загорался туристический катер у побережья Пхукета, на котором она еще недавно была. Сама история произошла с утра – на борту были 33 туриста, в результате пожара пострадали 4 россиян.
Очевидица рассказала РИА Новости, что от катера с самого начала странно пахло – керосином или краской. Экипаж это никак не объяснил. В лодке уже были спасательные жилеты, которые их сразу попросили надеть.
После выхода в море катер замедлился, его начали чинить при работающем двигателе. Туристам предложили незапланированный снорклинг. Очевидица согласилась, а после, оставшись в море, услышала хлопок и увидела, как все стали прыгать в воду.
Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались. "Лодка горит, прыгайте в воду!"
2025-04-01T09:04
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), россия, новости - туризм, таиланд
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм, Таиланд
Российский турист пострадал при пожаре на прогулочном катере на Пхукете
Турист из РФ получил ожоги при пожаре на катере у острова Майтхон на Пхукете